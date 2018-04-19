Keleşoğlu: Dengelere oynama politikası değişmeyecek

Akademisyen Erhan Keleşoğlu 5 Dakikada’ya katılarak ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye dönük hava saldırısını değerlendirdi. Fatih Polat’ın sorularını yanıtlayan Keleşoğlu, saldırının bölgedeki denklemi ve Türkiye’nin dengelere oynama stratejisini radikal şekilde değiştirmeyeceğini ifade etti.

‘ULUSLARARASI SAVAŞ KAYGISI YÜKSELMİŞTİ’

Saldırı öncesi ABD ve Rusya arasında yaşanan uluslar arası gerilimi ve yansımalarını anlatan Keleşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

“Harekatın öncesinde uluslararası gerilimde ciddi bir artış olmuştu. Harekatın nasıl bir mahiyet izleyeceği özellikle Trump’ın açıklamasından sonra ciddi bir kaygı kaynağıydı. Çünkü, iki küresel güçten bahsediyoruz. Nükleer silahlara sahip iki güç... Bu güçlerin sahada birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu yakınlık, temas halinde olması uluslararası bir savaşı tetikler mi, Rusya ve ABD arasında başka güçlerin de dahil olacağı bir savaşı çıkarır mı kaygısı özellikle uluslararası kamuoyunda çokça yaygın hale gelmişti. Uluslararası finansal çevreler de buna mukabil risk yönetimini hesaplamaya başlamışlardı. Türkiye’de de bunun yansımalarını gördük. Dolarda ciddi bir artış yaşandı.”

‘HAREKAT KISITLI KALDI’

Gerilimin ardından ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine ait ve kimyasal silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilen noktalara dönük hava saldırısını değerlendiren Erhan Keleşoğlu, “Harekat gördüğümüz kadarıyla sınırlı kaldı. Ve harekat Rusya ve İran hedeflerine yönelmedi. Ötesinde rejimi tam anlamıyla yıpratmaya, rejimin elindeki kaynakları yok etmeye yönelik de bir saldırı söz konusu olmadı. Geçen seneye nazaran daha kapsamlı bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene tek bir hava üssü vurulmuştu... Ve yine bir kimyasal silah saldırısı iddiası sonrasında ABD, İngiltere ve Fransa’nın BM kararı olmadan tek taraflı müdahalesi geldi” dedi.

‘ABD, İNGİLTERE VE FRANSA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI’

Saldırıya uğrayan tesislerin Suriye rejimi açısından kritik önemde olduğunu ifade eden Keleşoğlu, bu sebeple bu tesislerin önceden boşaltıldığı iddiasını hatırlattı:

“Kritik önemde tesisler olması hasebiyle önceden Suriye rejimi tarafından boşaltıldığı iddia ediliyor. Dolayısıyla ABD, İngiltere ve Fransa açısından bir güç gösterisi gerçekleşmiş oldu. Söylediklerini sahada gerçekleştirebileceklerini kanıtlamış oldular.”

‘TÜRKİYE’NİN DENGE POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYECEK’

Saldırıya ilişkin Türkiye’nin tutumu ve durumuna ilişkin de değerlendirmeler yapan Keleşoğlu, “Türkiye’nin mevcut ABD ve Rusya arasındaki dengelere oynama stratejisine halel getirecek gibi değil. Kısaca, Türkiye’nin dış politikasında ciddi bir değişim olmayacak gibi görünüyor. Bölgesel riskler artıyor. Özellikle başını Suudi Arabistan’ın çektiği İran karşıtı cephe arka tarafta İsrail tarafından desteklenen cephe İran’ın nüfuzunu azaltmak için bir takım hamlelerde bulunuyor. ABD nezdinde de sürekli bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle Veliaht Prens’in ABD ve Fransa gezisi bununla ilintili olarak okunabilir” dedi.

‘ABD ORTA VE UZUN VADEDE BÖLGEDE KALICI OLACAK’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceğiz açıklaması sonrasını da yorumlayan Erhan Keleşoğlu, “Ben Trump’ın Suıriye’den çekileceğiz açıklamasından sonra bu saldırıların gelmesinin ABD’nin Suriye’nin doğusunda en azından bir süre daha kalıcı olmasıyla sonuçlanacağını düşünenlerdenim. Trump’ın bu açıklamasının aksine Pentagon ve Dışişleri farklı beyanatlar vermişlerdi. Ben orta ve uzun vadeye yayılacağını düşünüyorum. Kısa vadede ABD’nin çekilmesi söz konusu değil. Türkiye’nin de sahadaki politikalarının değişeceğini düşünenlerden değilim” ifadelerini kullandı. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 13:02

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