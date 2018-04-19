YSK'nin web sitesi erken seçime hazırlıksız yakalandı

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) web sitesinde hâlâ eski bilgiler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "YSK olarak biz, bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam." demişti.

Ancak YSK'nin web sitesi bile seçime hazır değil.

ysk.gov.tr'de Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yer alan "Cumhurbaşkanlığına aday nasıl gösterilir?" sorusuna verilen yanıt şöyle:

"Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. Her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilir.

En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir.

Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlıdır."

16 Nisan'da yapılan referanduma göre, cumhurbaşkanı adayı olabilme kriterleri ise şöyle:

"Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir."

YSK'nin sitesinde milletvekili seçilme yaşı için 25 yazarken referandumda bu sınır da 18'e çekilmişti. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 10:06

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