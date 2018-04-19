İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen IŞİD operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgesindeki kişilere para gönderdikleri belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporu ve banka hesap dökümlerini inceledi.

Çatışma bölgesindeki kişilere para gönderip aldığını belirlediği kişileri takibe alan polis, bu kişilerin sosyal medya platformlarından cihad propagandası yaptıklarını da tespit etti.

Dün gece 6 ilçede 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryel ve 300 mermi ele geçirildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 09:54

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