İsveç’te her 10 kadın işçiden 1’i cinsel tacize uğruyor

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu yönetimi, kamuoyuna açıkladığı raporda her on kadın işçiden birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını gösterdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (LO) bir seminer düzenleyerek kamuoyuna açıkladığı rapor, her on kadın işçiden birinin işyerinde cinsel tacize uğradığını gösterdi.

Değişik işkollarında çalışan binlerce kadının tacizin sosyal medyadan teşhir edildiği “#MeToo/Ben de” kampanyası kapsamında farklı etiketlerle cinsel tacize karşı yaptıkları çağrılardan sonra LO yönetimi, iş yaşamındaki cinsel tacizin boyutlarını belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapmayı kararlaştırdı.

LO, İş Çevresi Kurumunun her iki yılda bir yayımladığı istatistikleri inceledi. Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında Novus adlı kamuoyu araştırma şirketine tüm işkollarındanda çalışan bin 200 işçiyi kapsayan bir araştırma yaptırdı.

LO’nun hazırladığı 31 sayfalık raporda kadın işçilerin yüzde 13’ünün cinsel tacize uğradığı belirtiliyor. Tacizi gerçekleşen çoğunlukla işyerinde çalışmayan müşteri, hasta veya hasta yakınları. Cinsel tacize uğrayan erkek işçilerin oranı ise yüzde 2.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET SEKTÖRÜNDE CİNSEL TACİZ YAYGIN

Cinsel tacize uğrayan kadın işçilerin çoğunluğu tacizlerin birkaç kez gerçekleştiğini söylüyor. En fazla cinsel tacize uğrayanlar ise belediye ve sosyal hizmet çalışanlarını örgütleyen “Kommunal” sendikasının üyeleri. Kommunal üyesi kadınlardan dörtte biri, iş yaşamında cinsel tacize maruz kaldığını söylüyor. En fazla cinsel tacize uğrayanlar kişisel yardımcı ve hastabakıcı olarak görev yapan kadınlar. Gençler ve geçici olarak çalışan ve iş güvencesi olmayan kadınlar daha fazla cinsel tacize maruz kalıyor.

En olağan taciz biçimleri kadın işçilere “pornografik resimler gösterilmesi, cinsel içerikli sözcükler kullanılması, aşağılayıcı yorumlar yapılması”. Kommunal üyesi her on kadın işçiden biri cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söylüyor.

Şefler seyrek olarak kadınlara cinsel tacizde bulunuyor. Tacize uğrayanların yüzde 20’si tacizin erkek iş arkadaşlarından geldiğini söylüyor. Yüzde 60’ı ise işyerinde çalışmayan üçüncü kişilerin; hasta, hasta yakınları ve müşterilerin tacizine uğradığını belirtiyor. Raporda doğrudan müşterilerle yüz yüze gelen alış veriş merkezleri, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan kadın işçilerin daha fazla tacize uğradıklarına dikkat çekiliyor.

LO’nun raporunda üçüncü kişiler tarafından kadınlara yapılan tacizlerde işverenlerin sorumluluklarını üstlenmedikleri ve önlem almadıkları belirtiliyor.

İş Çevresi Kurumunun yönetmenliklerinin işverenlere işyerindeki tehdit, şiddet ve aşağılayıcı uygulamalara karşı önlem alma zorunluluğu getirmesine rağmen işverenlerin önlem almada isteksiz oldukları belirtiliyor.

YASALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI

Araştırmaya katılan işçilerden yarısı cinsel tacize uğramaları durumunda nasıl davranacakları hakkında işverenlerin kendilerini bilgilendirmediğini söylüyor.

LO, işyerinde çalışmayan üçüncü kişiler tarafından işçilere yapılan tacizlerin engellenebilmesi için yasalarda değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 21:31

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