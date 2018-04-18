ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell: Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında yapılan askeri anlaşmalardan endişe duyduklarını söyledi.

Haftasonu İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye füze saldırısı düzenleyen ABD'den Türkiye ve Rusya arasındaki askeri işbirliği hakkında açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Mitchell, "Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 19:14

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