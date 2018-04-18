Evrensel’e açılan ‘Paradise belgeleri’ davası görülmeye başlandı

Evrensel Gazetesinin 'Paradise belgeleri' konulu haberine dair 'iftira' ve 'hakaret' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Eski Müdürü Cağrı Sarı hakkında, "Paradise belgeleri" konulu haberlerimizle ilgili Serhat ve Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Çağrı Sarı, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferleri ile ilgili haberlerimizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak hakkındaki iddiaların haberleştirilmesi ile ilgili, "iftira" ve "hakaret" ile suçlanıyor.

Bakırköy Adliyesinde görülen davanın duruşmasına Evrensel Gazetesi Avukatı Devrim Avcı ile Albayrak’ın Müşteki Avukatı Hatice Özay katıldı.

Görülen ilk duruşma’da Özay’ın Albayraklar adına katılma talebi kabul edilirken duruşma 13 Haziran 2018’e ertelendi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 16:20

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