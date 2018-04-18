Büyüknohutçu davasında azmettiricilerin tespiti için suç duyurusu

Yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada mahkeme azmettiricilerin tespiti için suç duyurusunda bulundu.

Özer AKDEMİR

İzmir

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Finike'deki evlerinde öldürülmüş olarak bulunan yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin dava, üç celsede sona erdi. Katil zanlısı Ali Yamuç'un cezaevinde şüpheli intiharı sonrası davada tek sanık olarak kalan eşi Fatma Yamuç, "adam öldürme" ve "yağma" suçlarından beraat etti. Mahkeme, Fatma Yamuç'un "delilleri gizleme ve yok etme" suçundan tekrar yargılanmasına hükmederken, cinayette azmettiricilerin olduğuna ilişkin iddiaların araştırılması için tekrar Finike Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SAVCIDAN NOKTALAMA İŞARETLERİ SAVUNMASI

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada geçtiğimiz celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Özer Algül, basında çıkan haberlere dair bir düzeltme yaptı. Sanık Ali Yamuç'un, cinayetlerin ardından aylar sonra cezaevinde intihar etmiş olmasına rağmen verdiği mütalaada sanığın eşi ile birlikte olaydan bir gün sonra motosikletle Turunçovaya doğru gittiği yönündeki cümlenin, noktalama işaretlerinin eksik olması nedeniyle öyle anlaşıldığını, kendisinin dosyaya ve olaya hakim olduğunu ileri sürdü.

MAHKEME NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR ANLAYAMIYORUZ?

Öldürülen Büyüknohutçu çiftinin avukatı Pelin Sayın Tabak, olayın aydınlatılmasına dönük birçok noktasınn araştırılmadığını, kendisinin bunun için mahkemeye yaptığı tüm başvuruların geri çevrildiğini belirterek "mahkemenin ne yapmaya çalıştığını anlayamıyoruz, sözün bittiği yerdeyiz, gerek meslek hayatımı, gerekse almış olduğum eğitimimi sorgulamaya başladım" dedi.

SANIKLAR CİNAYET İÇİN ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ

Davaya Antalya Barosu adına katılan Av. Tuncay Koç cinayetlerin öncesi ve sonrasının çok iyi araştırılması gerektiğini, birçok gizli kalmış soru işaretlerinin olduğunu söyledi. Büyüknohutçu çiftinin Finike'deki taş ocaklarına karşı birçok dava açtığını ve etkili bir çevre mücadelesi verdiklerini belirten Koç, katil zanlıları Yamuç çiftinin cinayetlerden 15 gün önce bölgeye yerleştiklerini, uyuşturucu bağımlısı, işsiz bir kişinin bu cinayetlerin işlenmesi amacıyla önceden oraya yerleştirildiğini düşündüklerini söyledi.

AZMETTİRİCİLER BELİRLENMELİ

Cinayete azmettiricilerin olduğunun olayların değerlendirilmesi sonrasında açıkça görülebileceğini belirten Koç, olay mahallinden alınan birkaç parça eşyanın olaya hırsızlık süsü vermeyi amaçlandığını, zaten bu eşyaları daha sonra zanlılar tarafından dipsiz bir kuyuya atılmasının da bunu doğruladığını aktardı. Tanık ifadelerinde geçen siyah cipin azmettiricilerle ilgili olabileceğini, gerek sanıkların, gerekse mermer ocaklarının cep telefonu konuşmalarının incelenmesi gerektiğini dile getiren Koç, katil zanlısı Ali Yamuç'un, güvenlik amacıyla gönderildiği Alanya cezaevinde 1,5 cm'lik bir şort ipliği ile intihar etmesi iddialarının da inandırıcı olmadığını, bu intihar meselesinin de iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

DAVA KAPANMADI

Sanık Fatma Yamuç, son savunmasında suçlamaları reddederken, tek suçunun eşinin böylesi bir olaya karışması olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Fatma Yamuç'un cinayet ve yağma suçlamalarından beraatine karar verirken, sanığın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarından tekrar yargılanması için Finike Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin intihar eden Ali Yamuç'u bu eyleme azmettirenlerin olduğuna ilişkin iddialar açısından da Finike Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması dikkat çekti. Avukat Tuncay Koç, mahkemenin bu kararının önemli olduğunu belirterek, "Dava kapanmamıştır. Çok daha etkili bir soruşturmayla azmettiricilerin, hatta cinayette Ali Yamuç'dan başka bir failin daha bulunması şüphesi karşısında failler mahkeme karşısına çıkmalıdır" dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 13:15

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