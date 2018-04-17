Trump'ın salıverilmesini istediği rahibin tutukluluk hali devam edecek

Gülen cemaatine üye olmak iddiasıyla tutuklanan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin Pastörü olan Brunson'ın tahliye talebi "tanıkların sunduğu kanıtlar ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek" reddedildi.

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un adı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istemesinin ardından ismi sık sık gündeme gelmişti.

Brunson ilk duruşmasında savunmasını yaptı.

Yargılamayı yapan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

AVUKATI: BİR SONRAKİ DURUŞMADA SALIVERİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut, duruşmadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Casuslukla ilgili suçlamaların bu duruşmada dinlenen tanıkların anlatımlarıyla çöktüğüne inanıyoruz. Ek sanık beyanları ve belgeler sunduk. Bir dahaki duruşmada müvekkilimizin salı verileceğine inanıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 00:12

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