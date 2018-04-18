Galatasaray-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları başlıyor. Galatasaray bugün 2-1 kazandığı ilk maçın ardından Akhisarspor’u konuk ediyor.

Türkiye Kupası’nı 17 kez müzesine götüren ve bu alanda rekorun sahibi olan Galatasaray, 23. finali için sahaya çıkacak. Türk Telekom Stadyumundaki müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek.

Sarı kırmızılılar ligin ilk yarısında Akhisarspor’u evinde 4-2 mağlup etmişti. Galatasaray tarihinde Akhisarspor’la oynadığı 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Cimbom, evindeki 9 maçın 7’sini kazandı. 2 maç berabere sonuçlandı.

Süper Lig’de 60 puanla lider konumda olan Galatasaray’ın hafta sonunda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi bu karşılaşmada kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Okan Buruk’un çalıştırdığı Akhisarspor, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a 3-0 kaybetmişti. İç Ege ekibi önümüzdeki hafta ligde Göztepe’yi ağırlayacak.

Türkiye Kupası’nda ikinci finalist yarın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle belli olacak. Vodafone Park’taki ilk maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Kadıköy’deki derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:33

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