İskenderun'da 1 Mayıs hazırlıkları devam ediyor

Hatay'da hem Antakya’da hem de İskenderun’da 1 Mayıs kutlanacak. İskenderun için başvuru yapılırken, 1 Mayıs hazırlıkları da devam ediyor.

Hatay İlinde hem Antakya’da hem de İskenderun’da 1 Mayıs kutlaması olacak. İskenderun başvurusu yapılan 1 Mayıs’ın hazırlıkları devam ediyor.

1 Mayıs tertip komitesi başkanı olan Eğitim Sen İskenderun şube başkanı Ali Karadaş, Emek ve demokrasi güçleriyle yaptığı basın açıklamasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karadaş, her yıl olduğu gibi bu yılda İskenderun’da 1 Mayıs’ın kutlanacağını belirtti. 1 Mayıs kutlaması için 10 Nisan Salı günü kaymakamlığa başvurunun yapıldığının bilgisini veren Karadaş, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin İskenderun’daki bütün işçi ve memur sendikalarını, siyasi partileri, inanç örgütlerini, yöre ve çevre derneklerine 1 Mayıs’a çağırıyoruz” dedi.

Bu yıl 1 Mayıs’a birçok yönden sorunların büyüdüğü bir süreçte girildiğin dikkat çeken Karadaş, “Ekonomi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdüğü söyleniyor ama işçinin emekçinin cebine giren bir şey yok. Bunasıl bir büyüme ise; aynı zamanda enflasyon da faizler de büyümüş, işsizlik ve yoksulluk büyümüş, cari açık büyümüş, Dolar ve Avro tavan yapmıştır. Büyüme sadece sermaye için” dedi.

Karadaş; işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe dur demek ve insanca yaşanabilir bir ücret için, Halkın alım gücünün düşmesine ve zamlara artık dur demek için,Parasız, laik, bilimsel ve demokratik eğitim için, Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddet in son bulması için, Suriye’ye emperyalist müdahaleye dur demek için, İş, ekmek ve adalet için, Yaşam biçimine müdahaleye dur demek için,İhraç edilen emekçilerin işlerine dönmesi için, OHAL ve KHK’ların son bulması için, Bütün işçileri, emekçiler, kadınları, gençleri, esnafı Siyasi partileri, sendikaları, dernekleri talepleriyle beraber 1 Mayıs’ı beraber kutlamaya çağırdı. (İskenderun/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 10:36

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