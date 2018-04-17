İşten atılma nedenlerini soran işçiler, Valilik'ten yanıt alamadı

İzmir Valiliğine işten atılma nedenlerini soran Ege Üniversitesi işçilerine, soruşturmaların gizliliği ileri sürülerek yanıt verilmedi.

İşten çıkarılan Ege Üniversitesi işçilerinin İzmir Valiliğine verdiği bilgi edinme dilekçesine valilik soruşturmaların gizliliğini ileri sürerek cevap vermekten kaçındı. İşçilere ise destek ziyaretleri sürüyor.

Kadroya geçiş süreciyle birlikte haklarında yürütülen güvenlik ve arşiv soruşturmaları gerekçe gösterilerek sözleşmeleri sonlandırılan Ege Üniversitesi işçilerinin işten çıkarıldıktan sonra İzmir Valiliğine vermiş oldukları dilekçelere cevap geldi.

Dilekçeleri inceleyen İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü işçilere bilgi veremeyeceğine dair bir cevap yolladı. Gizli ibaresi ile yollanan dilekçede “14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Güvenlik Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yer alan ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerde başkasına açıklanmaz’ hükümleri çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması taleplerine ilgili kurumlar haricinde cevap verilmemektedir” dendi. İşçiler, işe iade davası açarak hukuki süreci sürdürecek.

Fotoğraf: Evrensel

GENEL-İŞ 2 NO’LU ŞUBE ZİYARET ETTİ

Öte yandan Genel-İş 7 No’lu Şube üyesi işçilerin Ege Üniversitesi Rektörlüğü karşısında başlatmış olduğu direnişe destek gelmeye devam ediyor. İşçileri dün İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin yöneticileri ve işyeri temsilcileri ziyaret ettti. “Kadro dediniz işimizden ettiniz. Ege Üniversitesi işçisi yalnız değildir” pankartı açan Genel-İş üyeleri “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları ile işçilerin yanına yürüdü.

‘İŞÇİDEN FETÖ’CÜ YA DA HIRSIZ OLMAZ’

Konuşma yapan 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, hükümet yetkililerinin, sınavların ve soruşturmaların formalite icabı olacağına dair sözlerini hatırlatarak “Bu söylemlerine rağmen sizleri işten atan zihniyet vicdanı rahat bir şekilde uyuyabiliyor mu acaba? Çalışma Bakanı, sizlerin mücadelesini neden görmezden geliyor? Kulakları sağır, gözleri kör mü? İlk günden beri kadro düzenlemesinin yaratacağı işsizliklere dikkat çektik ve koşulsuz, şartsız kadro istedik. İşçi sınıfından FETÖ’cü ya da hırsız olmaz. Ülkenin gerçek hırsızları ve FETÖ’cülerini yakından tanıyoruz. Biz işinden edilmiş arkadaşlarımızın su kadar berrak olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında çıkarılan işçilerin işlerine, aşlarına dönmesini istiyoruz. Sizleri işe almazlarsa, Genel-İş şubeleri olarak önümüzdeki günlerde daha kalabalık gelerek mücadeleniz başarı ile sonuçlanana yanınızda olacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri kendilerini ihbar etti!

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 17:33

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