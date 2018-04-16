İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri kendilerini ihbar etti!

KHK düzenlemesinin ardından güvenlik soruşturmaları bahanesiyle kadro verilmeyen Ege Üniversitesi işçileri kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadroyu geçmeyi beklerken haklarında yürütülen güvenlik soruşturmaları ileri sürülerek işten çıkarılan Ege Üniversitesi işçileri adliyeye giderek kendileri hakkında suç duyurusunda bulundular ve “madem suçluyuz bizi yargılayın” dediler.

Ege Üniversitesi'nde kadro süreci ile birlikte güvenlik ve arşiv soruşturmalarına takıldıkları iddia edilerek işten çıkarılan Genel İş üyesi taşeron işçilerin başlatmış olduğu oturma eylemi her sabah rektörlük karşısında devam ediyor.

İşçileri bugün kadro başvuruları kabul edilmeyen Genel İş üyesi İZBAN taşeron temizlik işçileri ile SES Genel Merkez yöneticileri, İzmir Şube yöneticileri ve Ege Üniversitesi işyeri temsilcileri ziyaret etti ve desteklerini dile getirdi.

'HAKKIMIZDA SORUŞTURMA VAR MI?'

İşçiler, öğlen oturma eylemini bitirdikten sonra durumlarına dikkat çekmek için adliyeye giderek kendileri hakkında suç duyurusunda bulundular. Hazırladıkları dilekçeleri savcılığa veren işçiler içeriklerini bilmedikleri güvenlik ve arşiv soruşturmalarından dolayı işten çıkarıldıklarını belirttiler.

Haklarında başlatılmış bir adli soruşturma olup olmadığını bilgisini isteyen işçiler, işlemiş oldukları bir suç varsa yargılanmak istediklerini de eklediler. Savcı ise başvuruları inceleyerek işçilerin dilekçelerine cevap vereceğini dile getirdi. (İzmir/EVRENSEL)

İşten atılan Ege Üniversitesi işçileriyle dayanışma

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 21:23

www.evrensel.net