Eşini öldüren Aylin Mamuk: ‘Beni bırakırsan ölürsün’ diyordu

İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 16 Aralık 2017’de kendisini öldürmek için av tüfeğini çeken eşi Çayan (Cihangir) Işık’ı vuran Aylin Mamuk’un yargılandığı davanın birinci duruşması bugün İstanbul Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Mamuk’un avukatları ve Çayan Işık’ın ailesinin avukatları katıldı.

Canına tak eden Aylin’in hikayesidir...

Duruşmada konuşan Aylin olay gecesi yaşananları anlattı. Aylin, Çayan’ın kendisine uzun yıllar şiddet uyguladığını anlatarak, “Ağlamaya başladım yalvardım. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. ‘Ben yapacağımı burada da yaparım’ dedi. Alkollüydü. Oğlum uyandı, yanımıza geldi. Ona da küfür etti. ‘Aylin buraya gel’ dedi, yatak odasından beni çağırdı. 3 kere çağırdı beni. ‘Yürü lan’ dedi. Yatak odasına gittik beraber. Onun silahı bizim dolapta duruyordu. Yatağa uzan dedi uzanmam dedim. Yatağa oturdum o da benim karşıma geçti. Karşılıklı oturduk yatakta. Yastığa sırtını koydu. Sakince konuşmaya başladım. İkna etmeye çalıştım. Ben karşısında oturup konuşarak ikna etmeye çalıştım. Bana, ‘Sen geçeceksin, geç kaldın’ dedi. Küfür etmeye devam etti. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. ‘Nerenden vurayım?’ dedi. Göğüslerime, cinsel organıma dayadı. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Silah üzerinden birbirimizi iteklemeye başladık. O sırada silah patladı. Oğlum korktu. Onu aldım evden çıktım. Çok korktum, sokaklarda gezdim. Arkadaşımı aradım, durumu anlattım. ‘Oğluma sahip çıkın’ dedim kardeşime ve karakola gidip teslim oldum. Kendimi korudum, tahliyemi istiyorum” dedi.

Çocuğunun karakoldan yurda verildiğini söyleyen Mamuk iki gün sonra oğlunun babaannesi tarafından alındığını ifade etti ve devam etti:

“Beni bırakırsan ölürsün diyordu. Beni tehdit ediyordu.”

MAKTUL AVUKATINDAN TEPKİ ÇEKEN SORU: SEVGİLİM VAR DEDİN Mİ?

Çayan Işık’ın ailesinin avukatları Mamuk’a “Ailenizden birilerinin uyuşturucudan dolayı sabıkası var mı?” sorusunu sordu. Soruya tepki gösteren Mahkeme Başkanı, “Konu ile alakası yok” diyerek soruyu kabul etmedi.

Avukatın “Eşini kızdıracak bir şey yaptın mı? Kocana sevgilim var dedin mi?” sorusuna da heyetten tepki geldi. Mamuk soruya “Sevgilim yoktu öyle bir şey olsaydı beni öldürürdü” dedi.

Daha sonra tanık Bedri Yazgülü söz aldı. Çayan ile sık sık görüştüklerini belirterek, “Aile kurumudur, bir cinayeti işleyecek kadar bir geçimsizlik yoktu aralarında. Kurşun izi yoktur evde. Aylin bilinçli olarak Cihangir’i öldürdü. Ailesi tarafından bu karar alınmıştır” iddiasında bulundu.

Çayan Işık’ın annesi de, “Aylin Mamuk beni evde istemedi. Aylin’in beyanı doğru değil. Aylin’i çok seviyordu oğlum. Siz iyi olun diyordum oğluma. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Sanık avukatları keşif yapılması yönünde talepte bulundu.

Son olarak konuşan Aylin’in avukatı Esin Yeşilırmak, “Uyurken öldürüldü deniyor. Bizim okuduğumuz tutanaklar da böyle bir tanıklık yok. İddianamede bu delile nasıl ulaşıldı? Olaydan sonra Aylin’in yürüdüğü sokaktaki mağazalardan görüntü istenmesini istiyoruz. Meşru müdafaa olayıdır bu, Aylin’in tahliyesini talep ediyoruz” dedi. Aylin ve avukatlarının tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması, duruşmaya gelmeyen tanıkların duruşmaya getirilmesi için davayı 11 Temmuz tarihine erteledi.

Çayan Işık’ın yakınları mahkeme çıkışında ve adliye bahçesinde basının üzerine yürüyerek hakaret etti.

SAVCI İDDİANAMEDE ‘KASTEN ÖLDÜRMEDEN’ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aylin ve Çayan çiftinin aralarında uzun zamandır geçimsizlik bulunduğu, şüphelinin bir süre Çayan Işık’tan ayrı yaşadıktan sonra tekrar evine döndüğü, fakat aralarındaki sorunların devam ettiği belirtildi. İddianamede, olay tarihinde Aylin Mamuk ve Çayan Işık arasında tartışma yaşandığı, Çayan Işık’ın geç saatte eve geldiği, şüpheli Aylin Mamuk’a yönelik küfürler sarf ettiği kaydedilirken; olaydan yaklaşık bir hafta önce de Işık’ın Mamuk’a şiddet uyguladığı ve buna ilişkin doktor raporunun bulunduğu ifade edildi. Aylin Işık hakkında ‘Kasten öldürme’ suçu kapsamında müebbet hapis cezası talep edildi.

RAPORLAR ‘UYURKEN ÖLDÜRÜLDÜ’ HABERLERİNİ YALANLIYOR

Dava sonrası açıklama yapan Mamuk’un Avukatı Esin Yeşilırmak dosyaya gelen raporların Aylin’in işkence gördüğünü kanıtı olduğunu söyledi. Yeşilırmak “Raporlara göre Çayan’ın uyurken öldürülmediği kanıtlanmıştır. Aylin savcının karşısına işkence izleri ile çıktı. Haksız tahrik hakkını herkese uygulayan yargı Aylin’e bunu uygulamadı. Bugünkü yargılamada bunlar biraz değerlendirdi. Umuyoruz ki buradan Aylin’in meşru müdafaa hakkını kullandığı yönünde karar çıkacak. Devletin de ya ölürsün ya da öldürürsün seçeneği dışında bir seçenek sunmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul Kadın Meclisleri de bir açıklama yaparak “Biz Aylin Işık için buradayız. Aylin’in meşru müdafaa hakkını kullandı. Her gün kadınlar erkekler tarafından öldürülürken Aylin’in kasten öldürme suçundan yargılanması kabul edilemez. Davanın takipçisi olacağız” dedi. (EKMEK VE GÜL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:28

www.evrensel.net