Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur ittifakını seçime de taşıyacağız' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğani ısrarla 'Kasım 2019 seçimleri' ifadesini kullandı. Toplantı girişinde kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın görüşme yapacağını söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

'EMNİYETİN İÇİNDE KILIÇ ARTIĞI TERÖRİSTLER OLMASI MUHTEMEL'

"Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir. Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarının olduğunu unutmuş değiliz."

'TERÖRİSTLE HAREKET EDENLERİN TERÖRİSTTEN FARKI YOKTUR'

"Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz."

Afrin operasyonuna ilişkin de konuşan Erdoğan, "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" dedi.

'ER YA DA GEÇ ONU DA ALACAĞIZ'

"Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır."

'YARDIM KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTTILAR'

"Suriye'yi yıkmak isteyen bombaların parasıyla bu ülkenin inşaası mümkündür. Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için, yardım kavramının da içini boşaltabilir. Biz bunu yapmayacağız. Bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetindeki kuruluşlarımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz."

'FRANSA ROMANLARI DERDEST ETTİ'

"Külliye'de roman kardeşlerimizle bir araya geldik. Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz."

'CHP'DEN BİRİ ÇIKIYOR, TÜRKİYE'YE GELMEYİN DİYOR'

"Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Türkiye'ye gelmeyin.' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe küresel girişimciler dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelerek yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik."

SEÇİM AÇIKLAMASI

"AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde anamuhalefet akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhurun ittifakıyla yeni bir dönem başlayacak. Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek." (HABER MERKEZİ)

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 13:06

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