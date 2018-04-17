Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat hakim karşısına çıktı

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat'a 'süreli yayınlarda kimliğin açıklanması' suçlamasıyla açılan davada yeniden yargılama süreci başladı.

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Sorumlu Yazişleri Müdürü olduğu dönemde, “süreli yayınlarda kimliğin açıklanması” suçlamasıyla açılan dava kapsamında 2013’te 10 bin lira para cezasına çarptırılmış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, denetim süresinde başka bir suçtan cezası kesinleşen Polat hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını esas üzerinden ele alarak yeniden yargılamaya başladı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlayan davanın ilk celsesinde Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat ve Avukatı Mustafa Söğütlü hazır bulundu. Hakkında hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Polat, suçlama konusu haberin 6 yıl önce yapıldığını, haberde öğrencinin mağduriyetinden bahsedildiğini ve teşhir amacı olmadığını belirterek “Haber, öğrencinin mağduriyetine sahip çıkan, teşhir amacı olmayan bir haberdir. İnternet sitesinde suçtan zarar görenin adının soyadının ilk harfleri vardır. Bu da bizim suç kastımız olmadığını ortaya koymaktadır” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Polat, beraatini talep etti. Polat’ın avukatı Mustafa Söğütlü de, suç işleme kastı olmadığını belirterek esasa ilişkin ayrıntılı savunma sunmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 6 Eylül’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

“Lise öğrencisine ders ortasında gözaltı” başlıklı haberin yayınlandığı 23 Mayıs 2012 tarihinde Evrensel'in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Polat, “18 yaşından küçük suç failinin kimliğini açıklayacak ve tanınmasına yol açacak şekilde yayın yapması” gerekçe gösterilerek yargılanmıştı. Haberde, Kars’ta bir davadan dolayı hakkında yakalama kararı çıkartılan lise öğrencisi A.M’nin, okuduğu lisede ders ortasında polisler tarafından gözaltına alınması konu ediliyordu.

Polat, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 10 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 24 Mayıs 2013’te kesinleşen kararında Polat hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 12:50

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