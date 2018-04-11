Evrensel'e 'Paradise Papers' davası: ‘Bu dava yargı eliyle sansürdür’

Gazetemize bu kez de ‘Paradise Papers’ haberlerine dair Berat-Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Eren YILMAZ

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği, Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘off shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan ‘Paradise Papers’ olarak adlandırılan belgeleri haberleştiren Evrensel'e Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla dava açıldı. Davaya ilişkin konuşan Evrensel'in avukatı Devrim Avcı, “Bu haberin hakaret ve iftira olduğundan bahisle dava açılması, basın üzerinde yargı eliyle bir sansür anlamına gelmektedir” sözleriyle değerlendirdi.

50 ÜLKEDEN SİYASETÇİLERİN ADI GEÇİYORDU

50 ülkeden 120’den fazla politikacı ile çok sayıda patronun off shore hesaplarıyla ilgili Paradise Papers belgeleri adı verilen ve toplam 13 milyon 400 bin belge dünya genelinde 96 basın-yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlandı. Belgelerde Türkiye’den de siyasetçiler ve yakınlarının adı geçmişti.

Adı geçen belgelere ilişkin Evrensel'de 8 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers kayıtlarından Albayrak ve ağabeyi de çıktı” ve 9 Kasım 2017 tarihli “Paradise Papers: Kendilerine cennet halka cehennem” başlıklı haberler nedeniyle Evrensel'in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı'ya dava açıldı. ‘Hakaret’ ve ‘iftira’ iddialarıyla açılan davada Sarı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Daha önce evrensel.net üzerinden yine Berat ve Serhat Albayrak’ın talebiyle erişim engeli getirilen haberlere ilişkin Evrensel'de de tekzip yayınlamıştı.

‘HABERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

Haberlere açılan soruşturma kapsamında ifade veren, Çağrı Sarı, “Haberi yapan gazeteciler, Başbakan Binali Yıldırım’a da bu belgeleri sordular. Sayın Yıldırım belgeleri kabul etti ama belgelerde bahsedilen işlemlerin Usulsüz olmadığını, yasalara uygun olduğunu söyledi. Mecliste soru önergeleri verildi, tüm siyasilerin gündeminde bu belgeler vardı. Bu tartışmaların sonucunda bu habere yer vermemiz kamu yararına haberciliktir. Çünkü Türkiye’de yaşanılan bir meseleyi gazeteciler görmezden gelemezler. Bahsi geçen haberde yine milletvekillerine sorulmuş, onların ifadelerine yer verilmiş. Haberde yapılan işlemin usulsüzlüğünden bahsedilmemiş, sadece bu olayın etik olmadığı altı çizilerek vurgulanmıştır. Belgeleri sorduğumuz milletvekilleri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu’dur. Belgede adı geçenlerin Türkiye’deki sisteme vergi ödemek yerine yurt dışında ödemeyi tercih etmesi haber değeri taşımaktadır. Karşılaştırmalı olarak halktan alınan vergilerle haberde ismi geçen kişilerden alınmayan vergileri karşılaştırmalı olarak haber yaptık” dedi.

SAVCILIK: ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, savcılık, “Soruşturmaya konu haber yapılan konuların somut verilere dayanmadığı, haber içeriğinde kullanılan ifadelerin içerikleri ve iki gün üst üste tekrarlanmak suretiyle bir algı oluşturmaya yönelik olduğu; haber içerikleri, kullanılan ifadeler, müştekinin görev ve konumları birlikte değerlendirildiğinde eylemin iftira ve hakaret suçlarını oluşturduğu anlaşılmış olmakla...” denildi.

BASIN ÜZERİNE YARGI ELİYLE SANSÜR

Evrensel'in Avukatı Devrim Avcı, dava dosyasını değerlendirdi: Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın suç duyurusu üzerine açılan bu dava ile bir kez daha görmüş olduk ki, basın özgürlüğü ülkemizde ihlal edilmiştir. Evrensel gazetesinde çıkan HDP li bir milletvekilinin açıklaması, CHP genel başkan yardımcısının açıklaması haber değil de nedir? Ama maalesef yargı mekanizması tarafından da algılanan, eğer bu açıklamalar, siyasi iktidarı, onun herhangi bir yakınını dahi eleştiriyorsa, dava açılıyor. Bu da haber verme hakkının, ifade özgürlüğünün önündeki büyük bir engel. Tüm dünyanın konuştuğu, tartıştığı bir olay olan paradise papers ile ilgili Türkiye’de haber yapılmasın, siyasi iktidar, bakanlar ve hatta onların akrabaları eleştirilmesin demektir bu dava. Özellikle iddianamede yer alan konunun “ İki gün üst üste tekrarlanmak suretiyle” haber yapılması ifadesini anlayabilmek mümkün değildir. Bir haberin güncel olması, kamuoyunda tartışılması hallerinde basının bu konuda haber yapması kadar normal bir şey yoktur. Ama, bu dava ile, eğer haberde açıklama yapan HDP milletvekili, CHP genel başkan yardımcısı; bakanı, bakanın kardeşini eleştiriyorsa, bu haberin hakaret ve iftira olduğundan bahisle dava açılması, basın üzerinde yargı eliyle bir sansür anlamına gelmektedir.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 02:42

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