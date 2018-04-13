İşten atılan Ege Üniversitesi işçileriyle dayanışma

Güvenlik soruşturmaları bahanesiyle işten atılan Ege Üniversitesi işçilerinin rektörlük önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Kadroya geçiş sürecinde güvenlik soruşturmaları ileri sürülerek işten çıkarılan Genel İş 7 Nolu Şube üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin rektörlük önünde başlatmış olduğu oturma eylemi bir haftayı geride bıraktı. İşçiler her gün sabah 8 ile 12 saatleri arasında rektörlük önündeler. Oturma eylemine işten çıkarılan Hak İş üyesi işçilerle, Tepecik Hastanesi'nden çıkarılan Hak İş üyesi işçi kadınlar da katılıyor.

Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini bugün, aynı şube üyesi Bornova Belediyesi işçileri ile Genel İş İzmir 3 Nolu Şube yöneticileri ziyaret ederek destek verdi. “Ege Üniversitesi İşçileri Yalnız Değildir” pankartı ile gelen Bornova Belediyesi işçileri “Birleşen İşçiler Asla Yenilmez” ve “Direne Direne Kazanacağız” sloganları ile işçilerin yanına geldi.

Genel İş İzmir 3 Nolu Şube yöneticileri de “AKP Yasanı Al Başına Çal” ve “Kadro Dediniz İşimizden Ettiniz” sloganları ile işçilerin yanına yürüdü. Burada konuşma yapan Şube Başkanı Güral Doğan, AKP iktidarının işçileri işsizlik ve gözyaşı dışında bir şey vermediğini belirterek "Dün olduğu gibi bugün de yarın da şartsız koşulsuz kadro talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Direnişinizi büyüteceğiz. Mücadelemizle AKP'nin çıkardığı KHK’leri talimatla deldik. Bu mücadelede de kazanım sağlayacağımıza eminiz. Burada işçinin göstermiş olduğu yarın rektörün de canını yakacaktır. Kendilerini uyarıyoruz, bu yanlıştan en kısa zamanda dönmeye çağırıyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 15:42

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