163 kadın ve LGBTİ örgütü: Çocuk istismarı, ceza artırımı ile önlenmez

163 kadın ve LGBTİ örgütü: Çocuk istismarı, ceza artırımı ile önlenmez

    • 16 Nisan 2018 17:22

    Hükümetin Meclise sunmaya hazırlandığı çocuk istismarı düzenlemesi kadın ve LGBTİ örgütlerinin tepkisine neden oldu

    Çocuk istismarına ilişkin hükümetin meclise sunmaya hazırlandığı düzenlemeye 163 kadın örgütü ortak bir metinle karşı çıktı: Cinsel istismar suçlarını önlemenin yolu cezaları artırmak değil. 

    “Bu tasarı ivedilikle geri çekilmelidir” denilen açıklamada tasarının içerdiği maddeleri değerlendiren örgütler, sorunla gerçekçi mücadele için cezaların arttırılmasını değil “önleme ve koruma felsefesini merkezine alan hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmesini” talep ediyor. 

    163 örgütün ortak metninden notlar şöyle: 

    - Cinsel istismar ile mücadele ancak çocuğu merkeze alan politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkündür. 
    - Tasarı çocukların haklarını merkeze koymak yerine çocuk istismarı vakalarının artması ve görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan tepkileri bastırmak için ilgili tarafların görüşü alınmadan özensizce hazırlanmıştır. 
    - Tasarı sorunları çözmeyeceği gibi, yeni sorunları da beraberinde getirecektir. 

    CEZA ARTTIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL! 

    - Aşırı derecede artırılmış cezalar çözüm değildir. 40 yıl, 50 yıl gibi cezalar, birçok durumda idam cezası niteliği taşır; koğuş ve sokak linçlerini besler, saldırganları kışkırtır ve “tecavüz edip, suç delilini ortadan kaldırmak amaçlı” cinayetlere neden olur, suçu ihbar yerine alternatif çözüm arayışlarına iter. 
    - Tasarıda, failin de çocuk olduğu hallere ilişkin ise hiçbir düzenleme bulunmuyor. Aşırı derecede ağırlaştırılmış cezalar, failin çocuk ve ergen olduğu durumlarda büyük adaletsizliklere ve yeni toplumsal sorunlara yol açacaktır. 
    - Suçluyu kişinin onayı olmaksızın tıbbi uygulamalarla (hadım cezası gibi) cezalandırmaya çalışmak insan haklarına aykırıdır. Kısas, linç gibi çağdışı cezalandırma yöntemlerinin önünü açacak tehlikeli bir adımdır. 
    - Yayın yasağı “çocuğun üstün yararını gözetme” iddiasında olsa da, çocuk istismarının tamamen karartılması riskini de beraberinde getirmektedir. Toplumun haber alma ve doğru bilgilenme hakkını ihlal eden bu düzenleme, toplumun konuya ilişkin duyarlılığına da sekte vurma, sansür ve otosansür uygulamalarını genişletme riski taşıyor. 

    ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 163 ÖRGÜTÜN ORTAK TALEPLERİ: 

    -  Çocukla ilgili suç-ceza yaklaşımını dengeli kılmanın yanı sıra önleme ve koruma felsefesini merkezine alan hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmeli. 
    - Çocuk cinsel istismarında zamanaşımı sorununa çözüm bulunmalı, çocuğun beyanının hukuki değeri güçlendirilmeli. 
    - Cezaların yeniden belirlenmesi ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri oluşturan ülkelerin deneyimleri göz önüne alınmalı. 
    - Cinsel istismar suçuna maruz bırakılan çocukları korumak için içinde bulundukları duruma uygun sosyo-psikolojik yardım ve destek mekanizmaları oluşturulmalı. 
    - İstanbul Sözleşmesi’nde de yer alan Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Şiddet Başvuru Merkezleri modelini geliştirmeli ve hayata geçirmeli. 
    - Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların toplumsal ve hukuki meşruiyet zeminini oluşturan çocuk yaşta ve zorla evlendirmeleri önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. 
    - Failin çocuk olduğu hallere ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmalı. Failin çocuk olması halinde, eylem; fiil, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir şekilde gerçekleştirilmemişse, failin cezalandırılması yerine onarıcı adalet ilkeleri uygulanmalı. 
    - İki çocuğun “akran” kabul edilebilmesi için aralarındaki yaş farkı üçten fazla olmamalı. Akran cinselliği suçtan ayırt edilerek tanınmalı. 
    - Kadınların ve çocukların şiddete maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı. İstismarı fark eden kişilerin ve meslek uzmanlarının bildirimde bulunmasının önündeki engeller tespit edilmeli ve bunların kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici kapsamlı cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi başta tüm çocuklar olmak üzere herkes için erişilebilir hale gelmeli. 

    Yasal düzenleme önerileri: Çocuğun üstün yararı gözetilsin

    İMZACILAR 

    17+ Alevi Kadınlar 
    Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği 
    AKDAM - Adana Kadın Dayanışma Merkezi 
    Anafatma Kadın Danışma Derneği 
    Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 
    Antalya Kadın Platformu 
    Atakent Mahallesi Kadın Meclisi 
    Avrupa Kadın Lobisi - Türkiye Koordinasyonu 
    Aydın Kadın Efeler Derneği 
    Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi 
    Bağlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İletişim, Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
    Bakırköy Kadın Dayanışması 
    Başkent Kadın Platformu Derneği 
    Bayan Yanı 
    Beden Olumlama Hareketi 
    BEKEV - Buca Evka-1 Kadın Dayanışma Evi Derneği 
    Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 
    BORKAD - Bornova Kadın Dayanışma Derneği Girişimi 
    Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 
    Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 
    ÇEKEV - İzmir Çiğili Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği 
    Çekim Yapan Kadınlar 
    Çukurova Adana Bahai Kadın Toplumu 
    ÇYDD Çukurova Şubesi 
    Defne Kadın Emeği Derneği 
    Demir Leblebi Fanzin 
    Demir Leblebi Kadın Derneği 
    Demokratik Kadın Hareketi 
    Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği 
    DİKAD - Diyarbakır İş Kadınları Derneği 
    Dikili Kadın Platformu 
    DİSK Basın-İş’li Kadınlar 
    Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi 
    Ekmek ve Gül 
    EKDAV - Ege Kadın Dayanışma Vakfı 
    ELDER -Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi 
    Engelli Kadın Derneği 
    Erciş Kadınları Koruma ve Danışma Derneği 
    Erktolia 
    Erzincan Katre Kadın Oluşumu 
    Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 
    Eşitlik Koalisyonu 
    Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 
    Eşit Yaşam Derneği 
    EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu 
    EVKAD – Adana 
    Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 
    Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 
    FeminAmfi 
    FeminArt 
    Feminist Çukurova 
    Feminist Kadın Çevresi 
    Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği 
    Filmmor Kadın Kooperatifi 
    Foça Barış Kadınları 
    GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi 
    GİRKADE- Girişimci Kadın Derneği 
    Göztepe Dayanışması L'animo Kadın Grubu 
    Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi 
    Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
    Halkevci Kadınlar 
    HDK Kadın Meclisleri 
    Hêvî Lgbti Derneği 
    İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu 
    İlerici Kadınlar Meclisi 
    İmece Ev İşçileri Sendikası 
    İKAM - İstanbul Kadın Araştırma Merkezi 
    İRİS Eşitlik Gözlemevi 
    İskenderun Kadın Platformu 
    İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
    İstanbul Lgbti+ 
    İŞKAD - Adana İş Kadınları Derneği 
    İzmir Amargi 
    İzmir Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği 
    İzmir Kadın Dayanışma Derneği 
    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği 
    İzmir Kadın Platformu 
    Jineoloji Dergisi 
    KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı 
    Ka.Der Ankara 
    Kadın Adayları Destekleme Derneği 
    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
    Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 
    Kadın Dayanışma Vakfı 
    Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
    Kadın Meclisleri 
    Kadın Özgürlük Meclisi 
    Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar 
    Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 
    Kadın Yazarlar Derneği 
    KAHDEM – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi 
    Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği 
    Kadın ve Aile Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği 
    Kadın Emeği Kolektifi 
    Kadın Savunma Ağı 
    KAMER Vakfı 
    Kampüs Cadıları 
    Kaos GL 
    Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri 
    Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği 
    Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 
    KASAİD - Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği 
    Kayseri Kadın Dayanışma Derneği 
    KAZETE.DER – Kadın Erkek Eşitliği Derneği 
    KAZETE 
    KEİG - Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 
    KESK Kadın Meclisi 
    KESK Van Kadın Komisyonu 
    Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği 
    Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi 
    Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu 
    Kırkyama Kadın Dayanışması 
    Kırmızı Biber Derneği 
    Kızkardeşim Kadın ve Dayanışma Derneği 
    Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği 
    Mavi Göl Kadın Derneği 
    Mersin Bağımsız Kadın Derneği ve Danışma Merkezi 
    Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
    Mor Çetele 
    Mor Dayanışma 
    MorEl LGBTİ Eskişehir 
    Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 
    Muğla Emek Benim Kadın Derneği 
    Nar Kadın Dayanışması 
    Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
    Samandağ Kadın Dayanışma Derneği 
    Samandağ Kadın Emeği Derneği 
    Saray Kadın Derneği 
    Şahmeran Kadın Platformu 
    Se-kad – Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği 
    Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet Ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (Balıkesir) 
    SODA – Sosyal Dayanışma Ağı 
    Sosyal Haklar Derneği’nden Kadınlar 
    Sosyalist Kadın Meclisleri 
    Söke Kadın Sığınma Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
    SPoD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 
    S.S. Ankara Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
    Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nden Kadınlar 
    TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 
    TODAP - Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu 
    TJA - Tevgere Jinen Azad 
    Trabzon Eşitlik İnisiyatifi 
    Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 
    Tuzluçayır Kadın Dayanışma Derneği 
    Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi 
    Türk Kadınlar Birliği ve 80 Şubesi 
    Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
    Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ Komisyonu 
    Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 
    Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
    Üniversiteli Kadın Kolektifi 
    WINPEACE - Kadın Barış Girişimi Türkiye - Yunanistan 
    Van Sarayı İlçesi Kadın Çocuk ve Aile İlişkilerini Geliştirme, Modernleştirme, Koruma ve Güçlendirme Derneği 
    Viyan Kadın Korosu 
    YAKAKOP - Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
    Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 
    Yaşam Kadın Merkezi Derneği 
    Yeni Demokrat Kadın 
    Yeni Yol’dan Kadınlar 
    Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
    Yeşil Feministler 
    Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği 
    Yoğurtçu Kadın Forumu

     

    Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı


     

    Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 17:31
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