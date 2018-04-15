Pınar Gemsiz dosyasında iki savcı değişti, hâlâ iddianame yok

Evinde otururken dışarıdan gelen polis kurşunuyla yaşamını yitiren Pınar Gemsiz’in dosyasında 2 yıldır ilerleme yok. Eşi 'Adalet bekliyoruz' diyor.

İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi mahallesinde 15 Mayıs 2016’da evinde oturduğu sırada polisin dışarıdan açtığı ateş sonucu öldürülen 3 çocuk annesi Pınar Gemsiz olayı üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yok. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan soruşturmada ilk günden konulan gizlilik kararı halen devam ediyor. Şimdiye kadar 2 savcı değişti ve dosyaya 3. savcı bakıyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Sadiye Eser’in haberine göre dosyada herhangi bir şey değişmezken, Gemsiz’in avukatı Ferhat Boğatekin “Yaklaşık 2 yıldır olay gerçekleşmiş ama henüz herhangi bir iddianame hazırlanmış değil” dedi. “En son başvuru yaptığımızda bire bir savcı ile görüştük.” diyen Boğatekin şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 4 ay önce savcı ile görüştüğümüzde soruşturmayı yürüten 3. savcı ‘iddianameyi hazırlayacağım’ dedi. Ama henüz hazırlamamış. Henüz elimize ulaşan bir bilgi yok. Büyük ihtimalle ‘olay faili meçhul’ diyerek üzerinde çok durulmuyor. Savcıdan bir an önce davanın açılmasını talep etmemize rağmen henüz dava açılmadı. Takipsizlik kararı da verebilir. Yaşama hakkı ihlali olduğu için biz bundan sonra Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e de götürmeyi düşünüyoruz.”

‘2 YILDIR GELİŞME YOK, ADALET İSTİYORUZ’

Eşini kaybettikten sonra çok şeyin değiştiğini belirten Yaşar Gemsiz de “Gerçekten zor günler geçirdik. Hâlâ da o zor günleri geçirmeye devam ediyoruz. Şuan 2 çocuğa bakmak zorundayım. Hem okul hem iş hem ev zorluyor” dedi. Davada herhangi bir gelişmenin olmadığını ve dosyadaki gizlilik kararının devam ettiğine dikkat çeken Gemsiz, “Neredeyse 2 yılını dolduracak ama herhangi bir gelişme yok. Adaletin hızlı bir şekilde işlenmesini istiyoruz. Adalet bekliyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 15:28

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