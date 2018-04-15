EMEP: Emekçiler bir daha 16 Nisanların yaşanmasına izin vermeyecek

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan referandumun yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'Emekçiler bir daha geleceklerine el konulmasına izin vermeyecek' dedi.

16 Nisan Referandumu'nun yıldönümünde açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, 16 Nisan referandumunda sandıktan istediği sonucun çıkmasını sağlayan AKP'nin 2019 seçimleri için adaletsizliği sistemleştiren yasalar çıkardığını söyledi. Gürkan, “OHAL'siz ve barajsız, adaletli, şeffaf ve güvenli bir seçim için mücadelemiz sürecektir. Emekçiler oylarına ve geleceklerine el konulmasına bir daha 16 Nisanların yaşanmasına izin vermeyeceklerdir” dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, 16 Nisan Referandumu'nun birinci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gürkan, Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimlerinden biri olarak tarihe geçen 16 Nisan referandumunda sandıktan istediği sonucun çıkmasını sağlayan AKP'nin 2019 seçimleri için adaletsizliği sistemleştiren yasalar çıkardığını söyledi. Önümüzdeki seçimlerin başlangıcının iktidarın elini kolunu bağlayan yasal düzenlemelere yapılan bu “yol temizliği”nden sonra verildiğini ifade eden Gürkan, “16 Nisan 2017 referandumu iktidar partisinin 'Evet'i örgütlerken her türlü imkanı kullandığı, fakat 'Hayır' kampanyasını yürütenlerin önüne sayısız engelin çıkarıldığı koşullarda yapıldı. Seçmen adreslerine aile üyelerinin hiç tanımadığı bireylerin kaydedilmesi, son anda mühürsüz oyların da geçerli olacağının ilanı, sayım sisteminde milyonlarca seçmenin gözü önünde yapılan hileler bu referandumu damgalayan gelişmelerdir. AKP iktidarda olmanın bütün olanaklarını kullanmıştır” dedi.

Gürkan, referandumunun gerçek sonucunun ilan edilen sonuç olmadığını ifade eti. Tersine bu referandumda çıkan “Hayır” oylarının “Evet” oylarından daha fazla olduğunu dile getiren Gürkan, bu nedenle şimdi oyları hala kritik düzeyde olan AKP'nin önümüzdeki seçimler için referandumdan bir sonuç çıkardığını dile getirdi. Gürkan, açıklamasında “Seçimler artık açık usulsüzlüklerle değil, usulsüzlüklerin yasalaştırılması yoluyla yapılacaktır. Üstelik bu yasalaştırma süreci, açılan revizyon başlıkları ile devam etmektedir. Bu koşullarda yapılacak seçimler baştan meşruiyet sorunu taşımaktadır” dedi. Siyasi partiler ve seçim yasalarının demokratik ölçütlere göre düzenlenmesinin halkın en önemli taleplerinden olduğunu ifade eden Gürkan, “Ama her şeyden önce OHAL'siz ve barajsız, adaletli, şeffaf ve güvenli bir seçim için mücadelemiz sürecektir. Emekçiler oylarına ve geleceklerine el konulmasına bir daha 16 Nisanların yaşanmasına izin vermeyeceklerdir” ifadelerine yer verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Nisan 2018 14:28

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