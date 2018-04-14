İstismara karşı çıkmak genel güvenliği bozuyormuş

Eskişehir’de çocuk istismarına karşı başlatılmak istenen imza kampanyasına valilik ‘genel güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi.

Eskişehir Kadınları Platformu ve ÖVDER Eskişehir Şubesi, mecliste tartışılan çocuk istismarı yasa tasarısı ile ilgili 13- 14 Nisan’da Hamamyolu Caddesi’nde stant açarak imza kampanyası başlatmak istedi.

Odunpazarı Belediyesi’nden gerekli izinleri alan Eskişehir Kadınları Platformu ve ÖVDER’e Eskişehir Valiliği OHAL’i gerekçe göstererek izin vermedi.

Valilik, ÖVDER Eskişehir Şube Başkanı Av. Heval Yıldız Karasu’nun dilekçesine verdiği cevapta çocuk istismarına karşı açılacak standın, genel güvenlik ve kamu düzeni açısından uygun olmadığını ileri sürdü. Konuyla ilgili Evrensel’e açıklama yapan Av. Heval Yıldız Karasu, Eskişehir Valiliğinin ret kararına tepki gösterdi.

‘İKTİDAR ŞİDDET VE TECAVÜZ KARŞISINDA SES ÇIKARMAYAN BİR KAMU DÜZENİ İSTİYOR’

Hükümetin çıkardığı yasa tasarısıyla cezaları arttırarak ve hadim cezası getirerek sorunu bireylere indirgediğini söyleyen Karasu, AKP hükümetinin sorununun toplumsal boyutunu görmezden geldiğini kaydetti. Çocuk istismarının temeline inen bir tartışma yapılmadığını vurgulayan Karasu, “Konunun uzmanlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartıştırmadan yapılan bu yasada 12 yaş üstü çocuk istismarı meşrulaştırmaktadır. 15 yaş üstü istismara ‘silah şartı’ getirilmektedir. Ancak özellikle hadim ve cezaların arttırılması ön plana çıkarılmakta, bu düzenlemeler gözlerden kaçırılmak istenmektedir. Biz de ÖVDER ve Eskişehir Kadınları Platformu olarak çocuk istismarına önlem getirmeyen bu tasarı hakkında bilgilendirme ve imza kampanyası yapmak istedik. Ancak ‘genel güvenlik ve kamu düzenini bozacağımız’ gerekçesiyle izin verilmedi. Çocuk istismarını suç işlenmeden önlemeyen; istismar, tecavüz, taciz ve şiddet söylemlerine yol verip bu söylemleri durdurmayan, çocuklarımızın güvenliğini sağlayamayan iktidar ve kurumları; şiddet ve tecavüz karşısında ses çıkarmayan bir kamu düzeni istediklerinden dolayı bize izin vermediler. Ancak biz ısrarla yasanın takipçisi olacağız ve bu yanlış karardan dönülmesi için tekrar başvuru yapacağız” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 18:45

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