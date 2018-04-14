Fotoğraf: İstanbul/Evrensel
Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı
14 Nisan 2018 18:24
Aydın’da 2 çocuğuna istismarda bulunan İsmail E. (45), tutuklandı.
Aydın Koçarlı’da biri 13, diğeri 15 yaşındaki iki kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu belirtilen İsmail E. (45) gözaltına alındı. İsmail E. mahkemece tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alındı.
Koçarlı'da çiftçilik yapan İsmail E., iddiaya göre, 2 yıl boyunca kızları F.E. ile E.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocukların hareketlerinden şüphelenen yakınları, kızlarla konuştu. Çocukların yaşadıklarını anlatmasıyla, durum jandarmaya bildirildi.
Jandarma dün akşam eve gelerek İsmail E.'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen İsmail E., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinsel istismara maruz kalan çocuklar ise devlet koruması altına alındı. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 18:30
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