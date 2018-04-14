Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'a hazırlanıyor

işçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'a günler kala Türkiye'nin dört bir yanında eylem hazırlıkları sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 Mayıs, 14.30 da Aznakay Parkı' dan başlayan yürüyüş ve Cumhuriyet Alanı'nda yapılacak mitingle kutlanacak.

Tertip komitesi açıklama yaparak hazırlıklara başladığını kamuoyuna duyurdu. Tertip komitesi adına açıklama yapan Eğitim Sen Tarsus Şubesi başkanı Eyüp Kızıl, '1 Mayıs'ı emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüten, tüm dinamikleri kol kola ,omuz omuza,birlikte taleplerimizi haykırmak üzere alanlara çağırıyoruz' dedi.

1 Mayıs çağrısı: Birlikte daha güçlüyüz

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 16:31

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