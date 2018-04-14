Dişlerdeki kötü kokunun nedeni reflü olabilir!

Reflü, yemek borusundan boğaz yoluna, ses tellerinden diş ve diş etlerine çeşitli bölgelerde hasara neden oluyor, sağlık sorunlarına yol açıyor.

Açken ya da tokken mide asidi ve sindirimle ilgili olarak diğer mide sıvılarının yemek borusu ve boğaza doğru geri gelmesine reflü adı veriliyor. Türkiye’de her beş kişiden biri reflü hastası.

Son yıllarda sıklıkla rastlanan hastalıklardan biri olan reflü, vücudumuzun diğer bölgelerinde kendini gösteren ancak reflü ile ilgisi olmadığını düşündüğünüz pek çok rahatsızlığa zemin hazırlayabiliyor.

AĞZA ACI SU GELMESİ EN ÖNEMLİ BELİRTİ

En önemli belirtisi ağız içine acı su gelmesi olan reflü, diş çürüklerine uygun ortam hazırlar. Ağız içerisinde asidin yaptığı tahrişe bağlı olarak, diş eti iltihaplanmaları (gingivit), diş minesinde kayıp ve diş çürükleri oluşabilir. Reflü hastalarında diş çürüğü oranı, reflü hastalığı olmayanlara göre daha yüksek bulundu.

DİŞ ETLERİNDE KANAMAYA SEBEP OLUR

Reflünün özellikle sabahları ağızda, kötü koku ve tat oluşmasına neden olduğunu belirten Diş Hekimi İlker Arslan, ilerleyen dönemde ağızdaki asit miktarının artması nedeni ile dişlerde aşınmalar meydana gelir. Ağızda yapılan cerrahi işlemler sonrasında iyileşme süresi uzar ve enfeksiyon (iltihaplanma) riski artar. Ağız dokularının uzun süre asitli ortama maruz kalması sonucu, diş etlerinde kanama, yanma ve ağızda geçmeyen yaralar oluşur’ dedi.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE NEDEN OLUR

Reflü aynı zamanda diş etlerinde de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir diyen İlker Arslan, “Bunlar diş eti çekilmesi ve diş eti iltihabı olarak kendini gösterebilir. Diş etlerinizi bu zararlardan korumak için bol su içmeli, ağzınızı bol su ile çalkalamalı ve gece yatarken diş ve diş etlerinizi iyi bir şekilde fırçalamalısınız. Aynı zamanda altı ayda bir veya daha sık diş hekimi kontrolüne gitmek, kişilerin gözünden kaçabilen ufak hasarların kalıcı hasarlara dönüşmeden tedavi edilmesini sağlayacaktır’ dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 02:41

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