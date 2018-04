‘Ağız kanseri en çok erkeklerde görülüyor’

Ağız kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir? Ağız kokusu kanser belirtisi midir?

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) en ölümcül 8 kanser türü arasında saydığı ağız kanseri dünyada her yıl 40 bin vakada görülüyor. Bu rakam her geçen yıl artış gösteriyor. Genellikle dudakların (daha çok alt dudak) üstünde, ağzın içinde, gırtlak, bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında meydana gelen ağız kanseri kadınlardan ziyade erkeklerde daha sık görülüyor. 40 yaşın üzerindeki bireylerde daha çok karşılaşılabilen ağız kanseri yoğun alkol kullanımı ile birlikte sigara, en önemli risk faktörü.

Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Selin Gaş, az bilenen kanser türünün nedeni, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Gaş, dünyada ağız kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

TEŞHİSİ ZOR...

Belli başlı kanser türlerinin yanı sıra çok sık duyulmayan kanser türleri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selin Gaş, “Ağız kanseri diğer kanserler kadar yaygın olmadığı gibi teşhisi kolay değil. Hastalar genelde geç fark ediyor bu yüzden de tedavide yüz güldürücü sonuçlar almak daha zor oluyor. Ağız kanseri, tüm kanserler içinde yüzde 5-7’lik kısmı oluşturuyor” dedi.

AĞIZ KOKUSU KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhisin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Selin Gaş, “Hasta, ağız içerisinde 3 hafta ve üzerindeki bir süreçte geçmemiş bir lezyon fark ederse, kısa sürede şekil ve boyut değiştiriyorsa, kanama varsa, şüphe duyulmalı ve derhal diş hekimine başvurulmalı. Ağız kanseri her zaman belirti göstermeyebilir ama ilerledikçe ağız kokusu ve diş dökülmeleriyle kendini gösterir” dedi.

‘SICAK ÇAY AĞIZ KANSERİ YAPABİLİR’

“Sıcak şeylerin tüketimi de ağız mukozasına zarar verdiğinden ağız kanserine neden olarak gösterilebilir. Hatta Doğu Anadolu Bölgesi’nde mesela sıcak çay ve çorba tüketimine bağlı olarak ağız kanseri görülme sıklığı oldukça fazla” diyen Yrd. Doç. Dr. Gaş, “Nedeni bilmediğimiz kanser türü de çok fazla. Hiç sigara içmeyen birinde de ağız kanseri görülebiliyor, bunun nedeni çok fazla sigara tüketilen bir ortamda uzun süre bulunması da olabilir” dedi. (İSTANBUL)

