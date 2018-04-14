İki elini kullanamadığı halde hâlâ cezaevinde tutuluyor

İki elini de kullanmakta zorluk çeken ve yüzde 92 engelli raporu olan hasta mahpus Cemal Yanku’nun ailesi tahliye kararı istiyor.

Volkan PEKAL

Adana

Cezaevlerinde hasta mahpusların durumu ağırlaşırken, iki elini de kullanmakta zorluk çeken ve kalp rahatsızlığı olan hasta mahpus Cemal Yanku’nun ailesi tahliye kararı istiyor.

Adana’da adli bir olaydan dolayı yargılandıktan sonra tutuklanan hasta mahpus Cemal Yanku isimli vatandaş engelli olmasına ve kalp rahatsızlığı bulunmasına rağmen cezaevinde tutuluyor. Adana’da tutuklandıktan sonra önce Samsun Bafra Cezaevine daha sonra İzmir Menemen Cezaevine gönderilen Yanku’nun sağlık sorunları ağırlaşırken, Yanku’nun ailesi bir an önce tahliye kararı verilmesini istiyor.

‘İŞ KAZASINDA ELLERİNİ KULLANAMAZ HALE GELDİ’

Yanku boyacılık yaparken, elektrik çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Geçirdiği kaza sonucu Yanku ellerini kullanamaz hale geldi. Bunların üzerine bir de eşinin tutuklandığını anlatan eşi, “Kaza geçirince işsiz kaldı. Engelli kaldığı için onun bakım parası ile geçimimizi sağlıyorduk. Cezaevine girince ona yolluyorduk. Şimdi onu da kestiler. Ben ara sıra tarla işlerine giderek para kazanıyorum. 3 kızım okuyor. 2’si üniversitede. Eşim 2 yıldır Menemen’de. Sürekli gidip görmeye maddi durumumuz yok. Çocukların psikolojisi bozuldu. Eşim cezaevine girdiğinde 5 yaşında olan çocuğum şimdi 11 yaşında, baba sevgisi görmemiş. Sadece o değil biz de ceza çekiyoruz” dedi.

Eşinin yüzde 92 engelli raporu olduğunu dile getiren Eş Yanku, “Eşim daha önce adli tıp kurumunun cezaevinde hayatını idame ettiremez diye serbest bırakıldı ama sonra tekrar tutuklandı. Cezaevinde tek başına yaşayamaz. Eşim ellerini doğru dürüst kullanamıyor. Cezaevinde kalp rahatsızlığı da başladı. Evde bakımını biz yaparız. Biz yeniden rapor verilip tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.

‘CEZAEVLERİNDE 1025 HASTA MAHPUS VAR’

İHD’nin 22 Haziran 2017 tarihli verilerine göre cezaevlerinde 357’si ağır olmak üzere 1025 hasta tutuklu cezaları ertelenerek tahliye edilmeyi bekliyor. Adalet Bakanlığının verdiği bilgilere göre ise 2017 yılı şubat ayı itibarı ile adli tıp kurumu raporuyla ağır ve sürekli hastalığı belgelenen tutuklu ve hükümlü sayısı 841’e ulaştı. Cezaevi koşullarında hayatlarını idame ettiremeyeceklerine dair devlet ve özel hastanelerde alınan raporlar kabul edilmiyor. Hasta tutukluların adli tıp kurumundan rapor alması isteniyor. Ancak bir çok hasta tutsak ATK şartı nedeniyle cezaevinde hastalıktan yaşamını yitiriyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 02:29

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