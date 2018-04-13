Termik santralde ilk raunt Eskişehirlilerin

Odunpazarı ilçesinden çıkartılacak ve termik santralde kullanılacak kömür ile ilgili ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararı iptal edildi.

Eskişehir Valiliğinin Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi’nden çıkartılacak ve termik santralde kullanılacak kömür ile ilgili ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir Valiliği’ne karşı açmış olduğu dava sonuçlandı. Eskişehir İdare Mahkemesi verdiği kararda Valiliğin ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararını iptal etti.



Yeryüzü Derneği’nin açıklamasına göre, İç Anadolu’nun en verimli ovalarından biri olan Alpu Ovası’na kurulması planlanan termik santrale karşı açılan davaların ilki sonuçlandı. Eskişehir İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, Eskişehir Valiliği’nin Sevinç Mahallesi’nden çıkarılacak ve termik santralde kullanılacak kömür ile ilgili ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu gerekli değildir’ kararı iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir Valiliği’nin bu kararına karşı açılan dava sonucunda iki projenin birbirine entegre olduğu ve bir bütün olarak değerlendirilmesine karar verildi.



Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararında “Alpu Termik Santrali projesinde, yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının dava konusu tesisten elde edileceği anlaşıldığından, ‘Yer Altı Kömür Ocağı Projesi’ ile ‘Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yer altı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi’ projesinin entegre tesis niteliğinde olduğu, dolayısıyla her iki projenin çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.



Eskişehir İdare Mahkmesi’nin verdiği bu karar ile termik santral projesi alanı için verilen ÇED Olumlu Raporu’nun da eksikliği tescillenmiş oldu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 23:26

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