Bursa H Tipi Cezaevi’nde ihlaller, rutin oldu

Bursa H Tipi Cezaevi'nden Evrensel'e mektup yazan siyasi tutuklular, OHAL'in ardından artan hak ihlallerini, kitap yasaklarını ve baskıları anlattı.

Bursa H Tipi Cezaevi'nden Evrensel'e mektup yazan siyasi tutuklular, cezaevinde yaşadıkları ihlalleri anlattı. Özellikle OHAL’in ardından ihlallerin tavan yaptığını ileten tutuklular, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yasalarca tanınan bir çok haktan yoksun bırakıldıklarını söyledi.

Adli suçtan yatan tutuklu veya hükümlülerin spora çıkma, açılan kurslara katılma, üniversite sınavına girme, sosyal etkinliklere katılma, diğer koğuştaki mahkumlarla sohbet hakkı olduğunu söyleyen tutuklular, kendilerinin bu hakları kullanamadıklarını ifade etti. Acil durumlarda hasta olan tutukluların tedavi süreçlerinin engellendiğini belirten tutuklular, “Dilekçe verdiği halde aylardır göz doktorunu bekleyen arkadaşlarımız var. Epilepsi hastası olan arkadaşlarımızın bir yıldır ilaçları verilmiyor” dediler.

DÜNYACA ÜNLÜ YAZARLARIN KİTAPLARI YASAKLANDI

Tutuklular, Maksim Gorki, Viktor Hugo, Tolstoy, Sartre, Hamingway, Balzac, Can Dündar, Soner Yalçın, Ayşe Kulin, Fakir Baykurt, Nihat Behram, Kemal Tahir, Ahmet Altan, Erol Toy, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’ın kitaplarının da yasaklandığının bilgisini verdi.

SAYIMI REDDETTİLER, CEZA ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde kendilerine ayakta sayım dayatmasında bulunulduğunu ileten tutuklular, “Bu dayatmayı reddedince on arkadaşımız darbedilerek hücrelere götürülmüş, ters kelepçe takılarak gün boyunca hücrede tutulmuşlardır. Ardından tüm siyasi mahkumlara 1 ay telefon yasağı getirilmiş ve disiplin cezası verilmiştir. Verilen bu ceza nedeniyle açık cezaevine gitme hakkı olan arkadaşlarımızın bu hakları ellerinden alınmıştır. Bu ceza nedeniyle son bir yılında açık cezaevine oradan da denetimli serbestlik yoluyla evine gidebilecek arkadaşlarımız dört aydır hâlâ kapalı cezaevinde tutulmaktadır ve ne zaman gönderilecekleri de belli değildir. Bu sorun sadece bizim değil ülkedeki tüm siyasi tutsakların sorunudur. Hangi baskılarla karşılaşırsak karşılaşalım irademizden, inancımızdan, değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi boyun eğip diz çökmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dediler. (Bursa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 19:39

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