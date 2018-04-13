MEB tercihte geri adım atabilir

‘Nitelikli’ okul listesini yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirme sisteminde doğabilecek büyük sorunlara karşı geri adım atabilir.

8. sınıflar için liselere girişte merkezi sınava iki aydan az bir zaman kala ‘nitelikli’ okul listesini yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sisteminin nasıl olacağını ise açıklayamadı.

Bakanlık 1.2 milyon 8. sınıf öğrencisinden sadece 126 bin 510’u için ‘nitelikli okul’ kontenjanı belirlerken, geriye kalan 1 milyon öğrencinin nasıl yerleştirileceğine dair sorular ortada duruyor.

Öğrencilerin tercih döneminde kendi çemberlerindeki 9 okuldan 5’ini tercih ederek yerleştirmenin yapılacağı açıklamaları ise eğitimciler ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Uzmanlar kesinleşmeyen sisteme yönelik anadolu, imam hatip ve meslek liselerinin sayısal ve coğrafi dağılımlarının dengesizliği, birçok il ve ilçede anadolu lisesinin olmaması eleştirlerini dile getiriyor.

Edinilen bilgilere göre MEB’in yerleştirme sisteminde doğabilecek büyük sorunlara karşı geri adım atabileceği öğrenildi. Bakanlığın, 5 tercih zorunluluğunu esneterek 2’ye düşüreceği, öğrencilerin MEB’in sunduğu okullar arasından en az 2, en fazla 5’ini tercih edebileceği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 19:28

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