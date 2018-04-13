MEB'in yeni sistemi endişeleri artırdı: Nitelikli okul karmaşası

Yeni sınav sistemine eğitim sendikaları, veliler ve uzmanlar ortak tepki gösterirken Bakan Yılmaz eleştirileri 'abartılıyor' diye değerlendirdi.

Vural NASUHBEYOĞLU

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretime geçiş sisteminde, sınavla girilecek olan ‘nitelikli okullar’ listesi kafa karışıklığı ve endişe yarattı. Başarı oranı yüksek olan birçok lise ‘nitelikli okul’ listesine alınmazken çok sayıda il ve ilçe merkezinde Anadolu lisesi yer almıyor. Gazetemize ulaşan veliler yüzde 3’lük başarı düzeyine sahip olan okullarının nitelikli okullar arasında neden yer almadığını sordular. Okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de bu konuda yeterli bilgi alamadıklarını anlatan veliler nitelikli okullar belirlenirken kıstasın ne olduğunun belli olmadığını ifade ettiler.

HESAPSIZ KİTAPSIZ UYGULAMA

MEB’in listesinde Maltepe Anadolu Lisesinin olmadığını öğrenen bir veli soluğu okulda aldığını anlatıyor. Okul yöneticilerinden okullarının neden bu listede yer almadığını sorduğunu anlatan veli “Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz” cevabını aldığını belirtiyor. Çocuğunun yüzde 3’lük dilime girerek Maltepe Anadolu Lisesini kazandığını anlatan veli, böylesine başarılı bir lisenin bu listeye girmemesinin, öğrencilerin motivasyonunu da düşürebileceği endişesi taşıdığını belirten veli, BİMER’e başvuracağını söyledi.

KİMSE LİSTEYİ SAHİPLENMİYOR

Ankara’nın en başarılı liselerinden, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi de listede yok. Ancak başarı sırasında ondan daha geride kalan liseler listede. Okul müdürüyle de görüştüğünü belirten veli, müdürün de kendisi kadar şaşkın olduğunu anlattı. MEB’i aradığında “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle alakalı” cevabını aldığını ifade eden veli, Milli Eğitim Müdürlüğünün ise “Liste, MEB’den geldi” diyerek konuyu onların üstüne attığını söyledi. Tekrar MEB’’i aradığında, müsteşar yardımcısının ‘Okullar yüzde 10’luk dilime göre seçildi’ dediğini belirterek, konuyla ilgili BİMER’e başvurabileceğinin söylendiğini ifade etti.

ÖZEL OKULA MECBUR KALACAĞIZ

İstanbul Eyüp’te oturan Veli Selma Keser ise uzun zamandır açıklanmasını bekledikleri sistemin kaygılarını daha da arttırdığını söyledi. “Benim oturduğum yerde sadece iki tane meslek lisesi var. Ben çocuğumu meslek lisesine vermek istemiyorum. Sınavı kazanamazsa çocuğum özel okula mecbur kalacağız” diyen Keser, yeni sistemin imam hatip ve meslek liselerine yönlendirme amaçlı olduğunu düşünüyor.

İMAM HATİPLİLER ÜNİVERSİTEYE TAŞINACAK

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mesut Mike, asıl olarak ‘nitelikli okul’ kavramının yanlış olduğunu söylüyor. Hükümetin tüm çabalarına rağmen imam hatipleri özendiremediğine vurgu yapan Mike, şimdi tekrar eski sisteme geri dönüldüğünü belirtti. Açıklanan listede imam hatiplerin sayısının yüksek olduğunu belirten Mike, başarılı öğrencilerin imam hatiplere kanalize edilmek istendiğine vurgu yaptı. “İstanbul Esenler’de hiç Anadolu lisesi yok, Güngören’de 1, Bağcılar’da 2 Anadolu lisesi var. Bakırköy’de 4-5 okul Anadolu lisesi olmuş ama nüfus yoğunluğu fazla olan Esenler’de yok” diyen Mike, bunun iflas eden 4+4+4’ün devamı olduğunu anlattı. Mike, hükümetin üniversiteye gireceklerin büyük çoğunluğunu imam hatip çıkışlı yapmak istediğine dikkat çekti.

İMAM HATİP KUŞATMASI

İnfografik: AA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine getirdiği Ortaöğretime Geçiş Sınavı yönetmenliğinde açıklanan 1367 okulun yarısından fazlası İmamhatip (298) ve meslek liseleri (449) oldu. Sadece okul sayısı olarak değil kontenjan sayısı olarak da imamhatip liseleri artış gösterdi. 1367 okulda toplam 126.510 kontenjan varken, listede 298 okulla yer alan imam hatiplerin toplam öğrenci kontenjanı 28860 oldu. Yani imam hatipler kontenjan olarak da yüzde de artış gösterdi.

ZONGULDAK’TA TEK ANADOLU LİSESİ

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, MEB tarafından açıklanan listeye göre Zonguldak ve ilçelerinde 9 lisenin sınavla öğrenci alacağını belirtti.

Sınavla öğrenci alacak okullar listesinde Zonguldak’ta iki hatip lisesine yer verilirken Anadolu liselerinden yalnızca birine yer verildiğini ifade eden Akyol “Sınavla öğrenci alacak listede 3 Ekim 1938’de kurulan ve çok önemli isimleri mezun eden Zonguldak’ın köklü okullarından Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi ile Zonguldak Merkez Atatürk Anadolu Lisesi, Erdemir Anadolu Lisesi, Ereğli Anadolu Lisesi, Çaycuma Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi gibi köklü liseler yer almamıştır” dedi. Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da imam hatip liseleri nin ‘nitelikli okul’ olarak tarif edilen yüzde 10’luk kesime sokulduğuna dikkat çeken Akyol “Öğrenciler imam hatip okullarını tercih etmeye zorlanmaktadır. Bu bir dayatmadır” dedi.

DERSİM'E SADECE 120 KONTENJAN

Dersim’de bulunan 21 okulun, 10 tanesinin merkezde, 11’nin ise ilçelerde yer aldığını belirten Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı Yılmaz Çetin, sınavla öğrenci alacak okul sayısının ise sadce 3 olduğunu söyleyerek “Bunlar da Namık Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi ve Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesidir. Bu üçü dışındakiler normal geçişle öğrenci alıyor. Bu üç okulun toplam 120 öğrenci kontenjanı var. Bu da bir ile göre oldukça düşük bir rakam” dedi. Çocukların tercihten öte bu durumda zorunlu olarak istemedikleri liselerde okumak mecburiyetinde kalacaklarını ifade eden Çetin “Eğitimde uzun vadeli, toplumun ihtiyaçlarına göre planlama yapılmalı. Fakat Türkiye’de her gelen bakan tarafından sistem değiştiriliyor” dedi.

61 İLDE ANADOLU LİSESİ, İMAM HATİPİN GERİSİNDE

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak’ın aralarında bulunduğu 61 ilde ise imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti.

BAKAN YILMAZ: RAKAMLAR ABARTILIYOR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CNN Türk televizyonunda Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Öğrencilerin imam hatiplere zorlandığı haberlerine itiraz eden Bakan Yılmaz “Bu durum abartılıyor. Gerçeklikle bağlantısı yok. Hiç kimseyi bir şeye zorlamıyoruz. Onlar istiyor ki veliler istese de çocuklarını bu okullara göndermesinler. Millet 15 Temmuz’da bunu gösterdi. Biz milletimizin taleplerine yanıt veriyoruz” diye konuştu. Yılmaz, 2 Haziran’da yapılacak sınava adayların kendi okullarında giremeyebileceğini belirterek sınav yerinin 22 Mayıs’ta verilecek sınav belgesinde yazacağını ifade etti.

İZMİR'DE 9 İLÇEDE LİSTEYE GİREN OKUL OLMADI

Metehan UD

İzmir

İzmir’de yeni sisteme göre öğrenci yerleştirilecek liselerin arasında 9 ilçeden herhangi bir okul yer almazken, 5 ilçede ise sadece mesleki ve teknik Anadolu lisesi bulunuyor. 6 ilçede de listeye Anadolu liselerinden giren okul olmadı. İzmir’de toplam öğrenci kontenjanı yüzde 11’lik olurken bu oran çevre ilçelerde yüzde 6’ya düşüyor.

TEOG’un kaldırılmasının ardından yerine orta öğretime geçiş sistemi ile öğrenci alacak okulların listesine göre İzmir’de 7 fen lisesi, 3 sosyal bilimler lisesi, 10 Anadolu imam hatip lisesi, 27 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 15 Anadolu lisesi olmak üzere toplam 62 okul, sınavla öğrenci alacak.

Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları da açıklandı. Buna göre, fen liseleri 220, sosyal bilimler liseleri 270, Anadolu liseleri 2 bin 430, Anadolu imam hatip liseleri 930, kesleki ve teknik Anadolu liseleri ise 1110 olmak üzere toplam 5 bin 460 kontenjan ayrıldı. İzmir’de bu yıl 8’inci sınıflardan toplam 49 bin 307 öğrencinin mezun olması bekleniyor. Bu ise yaklaşık yüzde on birlik orana denk geliyor.

Açıklanan listeye göre, Balçova, Bayındır, Beydağ, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Kiraz, Seferihisar öğrencilerinin seçebileceği okul bulunmuyor. Yine listeye göre, Menderes, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır’da da merkezi sınava tabi Anadolu lisesi bulunmuyor.

Bayraklı, Çeşme, Kemalpaşa, Narlıdere, Selçuk ilçelerinde sınavla öğrenci alan sadece mesleki ve teknik Anadolu lisesi bulunuyor. Buca Anadolu Lisesi ve Ödemiş’te yüzde 2, yüzde 7 diliminden öğrenci alan Ticaret Odası Anadolu Lisesi de listede yer almıyor.

‘YOKSUL AİLELERE NİTELİKSİZ OKUL’

İzmir’in durumunu gazetemize değerlendiren Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, Milli Eğitim Bakanlığının parası olana özel okulları adres gösterdiğini belirterek “Yoksul aile çocuklarına ise bizzat bakanın yaptığı ‘nitelikli okullar’ kavramı dışında kalan niteliksiz okullar düşmektedir. MEB’in ‘nitelikli okul’ listesi iki temel veri sunuyor. Karma Eğitim veren okulların oranı azalıyor. ‘Nitelikli lise’ diye tanımladıkları okulların büyük bir kısmı üniversitelere öğrenci gönderme başarısı çok düşük olan imam hatip liselerinden oluşuyor. Toplumda algı bozukluğu yaratmak için çok temel ve başarı oranı yüksek Anadolu liseleri liste dışına itiliyor” dedi.

‘ÖĞRENCİNİN GELECEĞİ MEB’E TESLİM’

Bu sistemde MEB’in temel amacının resmi istatistiklerle de kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek istemediği, imam hatip ve meslek liselerine öğrencilerin gitmek zorunda bırakılması olduğunu da ekleyen Vardal “Yeni sistemin özellikle ilçelerde neden olacağı sorunların boyutları dahi tahmin edilememektedir. Bakanlığın bu soruna bulduğu tek çözüm il, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okulun bağlı olduğu genel müdürlük tarafından yerleştirmenin yapılmasıdır. Yani, öğrencinin ve velinin iradesi, eninde sonunda Bakanlığın vereceği kararlara teslim edilmektedir” diye konuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 02:33

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