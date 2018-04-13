Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'nin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu çalışanların greve çıkması nedeniyle tarihi kule ziyarete kapatıldı.

Fransa'da çok sayıda iş kolunda devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekan ziyarete kapatıldı.

Eyfel Kulesinin işletmesinden sorumlu şirket, yaptığı yazılı açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığını belirtti. Açıklamada, kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fransa'da bir süredir demiryolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor. Öte yandan, memurlar, emekliler ve öğrencilerin protesto gösterileri de sürüyor. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un demir yollarını özelleştireceğini açıklamasına tepki gösteren sendikalar, buna tepki göstermek için Haziran ayına kadar haftada iki gün greve çıkma kararı almıştı. Fransa’da nisan başında pilotlar, hostesler ve havaalanı yer çalışanları greve çıkarak ücret artışı talep etmişti. (DIŞ HABERLER)

Fransa demir yollarında grev başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 15:47

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