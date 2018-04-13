Vizyonda bu hafta (13 Nisan 2018 Cuma)

Bu hafta yerli ve yabancı toplam 9 film sinemaseverlerle buluşmayı beklerken son haftalardaki filmlerin nitelik sorunu devam ediyor.

Bu hafta yerli ve yabancı 9 film vizyona giriyor. “Arada”, “Eğreti Gelin Ladik” ve “Kardeşim İçin Der’a” beyaz perdeye yansıyan yerli yapımlar arasında bulunurken “Muhteşem Kadın”, “Rampage: Büyük Yıkım”, “Sessiz Bir Yer”, “Taş Devri Firarda”, “Vahşiler” ve “Zamanın Sınırında” haftanın yabancı filmleri arasında yer alıyor.

Son haftalarda vizyona giren filmlerdeki nitelik sorunu bu hafta da devam ediyor. Vasat ve vasat altı filmlerin izleyenleri beklediği haftada, ağırlıklı olarak popüler kültür filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Suriye iç savaşını konu edinen “Kardeşim İçin Der’a” ve Western türündeki “Vahşiler” haftanın vasat altı filmleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu haftanın öne çıkanı ise Şükran Kozalı’nın “Eğreti Gelinler” kitabından uyarlanan, Zaim Güvenç ve Deniz Güvenç’in yönettiği “Eğreti Gelin Ladik”... Başrollerini Yeşim Salkım ve Sevinç Meşe’nin paylaştığı film, 2005’te vizyona giren Müjde Ar, Fikret Hakan, Nurgül Yeşilçay ve Onur Ünsal gibi isimlerin rol aldığı “Eğreti Gelin” filminden farklı bir yapım ve devam niteliğinde değil. Eğreti Gelin Ladik’de bir anne-kız hikayesi anlatılırken, kadınların uğradığı duygusal ve maddi şiddet ele alınıyor.

EĞRETİ GELİN: LADİK

Eğreti gelin olarak yaşayan Kostak Emine, çevresi tarafından dışlanmıştır. Yalnızlığını aşmak isteyen Emine kardeşi Dilan’ın yanına gitmeye karar verir. Emine’ye, eğreti gelin olarak yanına gittiği Hakan ve ondan olan kızı Ladik dayanak noktası olmuştur. Emine’nin kızı Ladik’i ise kardeşi Dilan büyütmüştür. Annesini dışlayan Ladik, teyzesinin zoruyla evlendiği kocasını terk eder ve uzun bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Deniz Güvenç, Zaim Güvenç

Oyuncular: Yeşil Salkım, Sevinç Meşe, İlkay Kayku, Deniz Güvenç

A QUIET PLACE (SESSİZ BİR YER)

İki küçük çocuğu olan bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da ebeveynleri de hiçbir şekilde ses çıkarmamakta, konuşmamakta, sadece işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sessiz, sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleriye altüst olur.

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

EARLY MAN (TAŞ DEVRİ FİRARDA)

Taş Devri kabilesi, sevimli hayvan dostlarıyla vadilerinde mutlu bir yaşam sürmektedir fakat dünyanın değiştiğinden, Bronz Çağı’na geçildiğinden haberleri yoktur. Aç gözlü Kral Lord Nooth, vadilerini hiç zorlanmadan ellerinden alır. Genç mağara adamı Dug ise kabilesini kurtarmak için Krala meydan okur. Dug, kahraman olma yolunda ilerlerken takım olmanın ve dostluğun önemini öğrenir.

Yönetmen: Nick Park

Seslendirenler: Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Maisie Williams, Richard Ayoade

KARDEŞİM İÇİN: DER'A

Ali, rejime muhalif olduğu için ülkesinden ayrılmıştır. Yıllar sonra annesi ve kardeşinin yanına, Suriye’ye döner. Kardeşi Ömer’in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali, kardeşini kontrol altına almaya çalışır. Kardeşi ve arkadaşlarının, tutuklanan öğretmenleri için duvarına yazılar yazdıklarını görür. Kendi çektiği sıkıntıları, kardeşi ve diğer çocukların da çekmemeleri için mücadele etmeye başlar.

Yönetmen: Murat Onbul

Oyuncular: İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk

UNA MUJER FANTASTICA - A FANTASTIC WOMAN (MUHTEŞEM KADIN)

Garsonluk ve şarkıcılık yapan Marina, kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Orlando ile gelecek planları yapmaktadır. Orlando’nun zamansız ölümünün ardından sevgilisinin ailesiyle ve toplumla yüzleşmek zorunda kalan Marina, karmaşık, güçlü, samimi ve muhteşem gibi vasıflarını ortaya çıkaracak ve nasıl bir kadın olduğunu herkese gösterecektir.

Yönetmen: Sebastian Lelio

Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim

RUBEZH - FRONTIER (ZAMANIN SINIRINDA)

Maden ocağı işletmesinin sahibi Mikhail Shurov, hayatı ciddiye almayan genç bir işadamıdır. Önceliği her zaman çalışmak ve daha çok para kazanmak olan bu adamın, geçmişi düşünmek ya da geleceği önemsemek gibi bir tasası yoktur. Bir gün, maden ocaklarından birinde gönüllü arkeologlardan oluşan bir ekip, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait ölü askerlerin kalıntıları ile dolu bir Sovyet sığınağını keşfeder.

Yönetmen: Dmitry Tyurin’in yönettiği

Oyuncular: Stanislav Duzhnikov, Christina Brodskaya, Alexander Korshunov, Victor Dobronravov

RAMPAGE (BÜYÜK YIKIM)

Primatolog Davis Okoye doğumundan beri ilgilendiği ve sarsılmaz bir bağ kurduğu, zeki gümüş sırtlı gorili George’u herkesten uzak tutmuştur. Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu hırçın ve devasa bir boyuta dönüştürür. Daha kötüsü benzer değişime uğramış yeni hayvanlar da vardır. Okoye, bir panzehirle hem dünyayı hem de George’u kurtarmak için mücadele edecektir.

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy

HOSTILES (VAHŞİLER)

1892’de geçen film, direnişten sonra ölmekte olan bir Cheyenne reisi ve ailesini kabile topraklarına geri götürmeyi kabul eden bir yüzbaşının hikâyesini anlatıyor. Tecrit edilmiş bir karakol olan Fort Berringer’den Montana çayırlarına korkunç ve tehlikeli bir yolculuk yaparlarken ailesi öldürülmüş genç bir dul ile karşılaşırlar. Düşman komançiler ve yol boyunca karşılaştıkları çeşitli tehlikeleri yenmek için bütün güçlerini birleştirmeleri gerekir.

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons

ARADA

Ozan, doksanlar İstanbul’unda genç bir punktır. Kaliforniya’da albüm çıkarmayı hayal eder. Ozan, eski bir şarkıcı olan babası Altan ile geleceği hakkında ateşli bir tartışmaya girer. Ozan, evi terk eder. Kaset dükkanı sahibi arkadaşı Deniz, Ozan’a ertesi sabah Kaliforniya’ya giden bir gemi bileti hakkında bir ipucu verir. Ozan ve kız arkadaşı Lara, ev partilerinden çılgın rave partisine, Nargile Bar’dan birçok yere kadar tüm şehirde bileti ararlar.

Yönetmen: Mu Tunç

Oyuncular: Burak Deniz, Büşra Develi, Eriş Akman, Deniz Celiloğlu

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 13:12

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