Dayanışmayı büyütmek için 1 Mayıs alanlarına

Manisa'dan bir gıda işçisi, yazdığı mektupla tüm işçileri, dayanışmayı büyütmek için 1 Mayıs'ta alanlara çıkmaya çağırdı.

Gıda işçisi Savaş

Manisa

Merhaba işçi arkadaşlarım, Evrensel okurları.

Ben de bir gıda işçisi olarak işyerinde yaşadığım sorunları yazmak isterim. Öncelikle Turgutlu CP’de yıllarca çalışmış ve Gıda-İş Sendikasına üye olduğum için işten çıkarılmış bir işçi olarak yazıyorum. Sonra Bolez’de ve Batı Unlu Mamüllerinde de çalışmıştım. Görünen o ki biz işçiler ne zaman bizden yana bir sendikayı tercih edip, mücadele etmeye çalışsak patronlar kendi seçtikleri sendikayı bizlere dayatıyor. Gazetede okuduklarımla aynı sorunları yaşamakla birlikte gittikçe artan patron baskısını da görmekteyiz.

Turgutlu CP’de çalışırken rapor almak istediğimizde duyduğumuz tehditler ve görev değişikliği ile uğradığımız baskılar, ne kışlık yardımı ne de ikramiye, ücrette eşitsizlik gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Daha iyi koşullarda çalışabilmek için işçilerle bir araya geldiğimizde bizimle birlikte, bizden yana olan sendika hakkımızı ne zaman ki seçtik, o zaman baskılar daha da arttı. Ancak bu sindirmeye çalışmaktı, kaygısı olan işçileri daha da çok korkutmaya çalışmaktan başka bir şey değildi. Elbette patronun dayatmalarına direnemeyen arkadaşlarımız da oldu, ancak onları suçlayamazdık. Sendikacıların altında son model arabalar var diyen patrona karşı ‘Peki senin atındaki araba kaç işçiden sömürdüklerin’ diye sorarken yanımda olan arkadaşlarım da çıkarılmış olabilir ancak bulunduğumuz her alanda mücadeleyi sürdürmek, dayanışmayı büyütmek asıl olandır.

Biz yan yana durmazsak daha çok eziliyoruz, haklarımızı bizden her geçen gün daha da acı bir şekilde almaya çalışıyorlar.

Dayanışmayı büyüttüğümüzü göstereceğimiz güne de az kaldı. 1 Mayıs yaklaşırken, Manisa’daki işçilerle emekçilerle birlikte buluşacağız. Biz işçiler Gıda-İş Sendikamızla alanda yer alarak hakkımızı savunacağız. Buradan Tayaş Gıda işçilerine, CP Piliç işçilerine direnen tüm işçilere de birlikte daha güçlüyüz diyorum. 1 Mayıs günümüz dayanışmayı büyüttüğümüz, patronlara inat sesimizi yükselttiğimiz alan olsun!

'OHAL’e ve hukuksuz yapılan ihraçlara karşı alana çıkacağız'

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 01:55

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