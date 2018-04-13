'OHAL’e ve hukuksuz yapılan ihraçlara karşı alana çıkacağız'

İzmir'de BES, SES ve Eğitim Sen yöneticileriyle 1 Mayıs çalışmalarını ve hangi taleplerle alana çıkacaklarını konuştuk.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için sendikaların, partiler ile kitle örgütlerinin çalışmaları başladı. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ile 1 Mayıs’ta hangi taleplerle alanda olacaklarını konuştuk.

Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek, 20 Nisan’da KESK Şubeler Platformu olarak 1 Mayıs gündemli toplantının yapılacağını ve hazırlıklara son şeklin verileceğini dile getirdi. Şimşek, “Bu 1 Mayıs biz çalışanların taleplerini haykırdığı, sınıfın birliği ve kitleselliği ile moral bulduğu, güç biriktirdiği bir gün olacak. Özellikle taşeron işçileri bu süreçte çok duyarlı ve öfkeli. Kadına şiddet ve çocuk istismarı gündemin sıcak konuları. Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımızın işlerine geri dönme talebi en önemli talebimiz olacak” dedi.

‘TALEPLERİ BİRLEŞTİREN 1 MAYIS’

Eğitimdeki müfredat değişikliği, sınav sisteminin değişmesi, gericileşme, performans değerlendirme sistemi gibi sorunlara karşı da taleplerini alanda haykıracaklarını söyleyen Şimşek, devam etti: “İş güvencesi, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, angarya, mobbing gibi bir çok konuda tepkimizi ve taleplerimizi dile getireceğiz. Güçlü bir 1 Mayıs olması için işçi ve emekçilerin taleplerini birleştirip ve ortaklaştırması gerekiyor. Ayrıştıran değil birleştiren bir yaklaşımla sermayeye ve onun hizmetinde olan iktidara gereken uyarı yapılmış olur.”

‘OHAL’DE ARTAN BASKILARA KARŞI’

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, OHAL’in emekçiler üzerinde yarattığı hak kayıplarının giderilmesi konusundaki taleplerinin bu 1 Mayıs’ta daha güçlü bir şekilde dile getirmenin önemli olduğunu vurguladı. Güven, “Ekonomik kayıpların giderilmesi, iş güvencesi üzerindeki tehditlerin ortadan kaldırılması ve hukuksuz ihraçların işlerine geri dönmesi” gibi talepleri sıralarken OHAL sürecinde işyerlerinde artan baskı, mobbing, angarya ve fazla mesai gibi uygulamalara dikkat çekti. “Daha demokratik işyeri, çalışma koşulları istiyoruz. İş yerlerinde performansa dayalı esnek kuralsız çalışma yaygınlaştı, bu uygulamaların kaldırılması daha sağlıklı çalışma koşulları taleplerimiz. Aynı işi yapanlar arasındaki farklı ücret politikalarının eşitlenmesi, yani eşit işe eşit ücret” diye konuşan Güven, işyerlerinde mobbing izleme kurullarının oluşturulmasını da talep edeceklerini belirtti.

‘SAVAŞA DEĞİL SAĞLIĞA BÜTÇE’

SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede olan SES Eski Şube Başkanı ve KESK Disiplin Kurulu Üyesi Rukiye Çakır’ı da unutmayarak konuşmasına başladı. Ulaşoğlu, Çakır’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını bekleyen sağlık emekçilerinin, alanda Çakır’ın sesiyle taleplerini daha güçlü haykıracaklarını belirtti. Ulaşoğlu, “1 Mayıs’ta alana, OHAL’e hayır diyerek gireceğiz elbette, çünkü OHAL’i fırsat bilerek işyerlerinde baskı, mobbing, esnek çalışma hat safhada. Fiili hizmet olmazsa olmaz talebimiz, kendimiz ve halkımız için savaş değil yaşamdan yanayız. Savaşa değil sağlığa bütçe diyerek alanda olacağız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 01:47

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