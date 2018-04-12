Eğitim sendikaları okuldaki silahlı saldırıyı protesto etti

Bursa Nilüfer’deki bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıya karşı eğitim sendikaları ortak eylem düzenledi.

Bursa Nilüfer’deki Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda yaşanan eğitimcilere dönük silahlı saldırı, eğitim sendikaları tarafından ortak düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Dün okula gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen bir veli, okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaralamıştı. Saldırıyı kınayan Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Bir Sen düzenlediği yürüyüşle, saldırıyı protesto etti.

Polis memuru bir veli, tartıştığı müdür ve müdür yardımcısını vurdu

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyen eğitimcilere çevrede bulunan vatandaşlar alkışlar ve kornalarla destek verdi. Yürüyüşün ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapan eğitimciler eylemlerini oturma eylemi ile sürdürdü.

Yürüyüşe 2 bine yakın eğitimci katıldı. Eğitimciler yaşanan saldırıyı protesto etmek için Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kalem bıraktı. Benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken eğitimciler, bu gibi olayların tekrarlanması halinde daha sert eylemler yapacaklarını; gerekirse Bursa’da iş bırakacaklarını açıkladı.

“Şiddetin son bulması için bir araya geldik. Eğitimcilere, öğretmenlere, okullara sahip çıkılmasını istiyoruz. Can güvenliği içerisinde bu milletin çocuklarına ders anlatmak istiyoruz. Güvenli eğitim ortamları olmadan verimli bir eğitim olmaz, başarı olmaz, huzur olmaz. Bunu biz hükümetten bakandan istemeyeceğiz de kimden isteyeceğiz. Eğitimde uygulanan yanlış politikalar sonucunda eğitim emekçileri şiddetin hedefi haline getiriliyor.”

“Öğretmene yönelik her gün şiddet haberi alıyoruz” diyen eğitimciler bu şiddetin artması durumunda 4 sendika olarak Bursa’da iş bırakacaklarını söyledi. (Bursa/EVRENSEL)

Silahsızlanma kampanyası için EMEP'e ziyaret

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 20:12

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