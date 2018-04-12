Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 öğrenci daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumelihisarüstü kampüsünde, 2 öğrenci daha gözaltına alındı.

Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okuma hakkı vermeyeceğiz" tehditlerine hedef olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumelihisarüstü kampüsünde, öğle saatlerinde 2 öğrencinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

BirGün'de yer alan habere göre, üniversitenin Rumelihisarüstü'ndeki kampüsünde biri 13.30'da diğeri de 15.00'te gözaltına alınan iki öğrenci, kampüs içerisinde kurulan polis noktasına götürüldü.

Üniversitede bir grup öğrenci, Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri operasyona ilişkin lokum dağıtan öğrencileri 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan bir pankartla protesto etmişti. Protesto sırasında ve daha sonra düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan öğrencilerden 9'u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okuma hakkı vermeyeceğiz" sözlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi’de eğitim hakkına operasyon

Prof. Dr. Okçabol: Sorun, Boğaziçi’nin istenen kıvama gelmemesidir

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek çığ gibi büyüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 17:44

www.evrensel.net