Barış akademisyenlerinin davasında ertelemeli hapis cezası

'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı metni imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin davasında iki kişiye ertelemeli hapis cezası kararı verildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Barış akademisyenleri hakim karşısına çıkmaya devam ederken iki akademisyene daha hapis cezası verildi ve verilen cezalar ertelendi.

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı için “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan akademisyenler, hakim karşısına çıkmaya devam etti. Boğaziçi Üniversitesinden araştırma görevlisi Hazal Halavut, 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında, derhal beraat ve birleştirme talebini reddederek bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Akademisyen Stefo Benlisoy’un yargılamasında ise mahkeme, Benlisoy’un avukatlarının celse arasında soruşturmanın genişletilmesi ve delillerin toplanması yönündeki taleplerini, esasa etkili olmayacağı ve yargılamayı sürüncemede bırakacağı gerekçesiyle reddetti. Benlisoy’un avukatları esasa ilişkin savunmalarında “Mahkemenin yargılanan diğer akademisyenler hakkında verdiği kararları biliyoruz. Bu durum savunma hakkı ve adil yargılama açısından sorunludur. Hüküm yargılama sonunda verilir fakat biz bu aşamada hükmü biliyoruz” dedi. Ardından konuşan Avukat Foti Benlisoy da, iddianamenin siyasal metin niteliğinde olduğunu ve müvekkili ile nedensellik bağı olmadığını beyan etti. Kararını açıklayan mahkeme, Stefo Benlisoy’a 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Özyeğin Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar’ın da karar duruşması görüldü. Acar’ın Avukatı Selin Yılmaz, esasa ilişkin savunmasında müvekkilinin bildiriyi imzalama maksadının barış temelli olduğunu belirtti. TMK 7/2’nin suç unsurlarının oluşmadığını savunan Yılmaz, Acar’ın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Acar’a 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde de Galatasaray Üniversitesinden O.K, T.A, B.D, D.D, H.Y, Ö.A, İstanbul Üniversitesinden Gizem Bilgin, Alaeddin Dinç Alada, Mehtap Balık Kaya, Pedriye Mutlu’nun ikinci duruşmaları gerçekleşti. 35'inci Ağır Ceza Mahkeme Başkanı, kendi mahkemesindeki dosyaları birleştirmeyi düşündüğünü belirterek 10 dosyayı birleştirdi. Bir sonraki duruşma 18 Ekim’de görülecek.

Barış imzacısı 2 akademisyen daha hakim karşısına çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 16:31

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