Barış imzacısı 2 akademisyen daha hakim karşısına çıktı

Barış bildirisi imzaladıkları için ayrı ayrı yargılanan akademisyenlerden Onur Buğra Kolcu ve Emrah Dönmez'in duruşmaları 6 Temmuz'a ertelendi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metni imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan akademisyenler Onur Buğra Kolcu ve Emrah Dönmez’in duruşmaları 6 Temmuz’a ertelendi.

Bölgedeki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerinin ve çatışmalı sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı.

Geçtiğimiz yıl, 200’ü aşkın imzacı akademisyen hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı davalar açılmıştı. Açılan dava kapsamında yargılanan Arel Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Onur Buğra Kolcu ve Işık Üniversitesi’nden öğretim üyesi Emrah Dönmez ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kolcu ve Dönmez’in avukatı Meriç Eyüboğlu, sağlık sorunları sebebiyle müvekkilleri ile savunma hazırlayamadıklarını belirterek mahkemeye rapor sundu. Eyüboğlu, savunmanın hazırlanması için mahkemeden süre talep etti. Mazereti kabul eden mahkeme savunmaların hazırlanması için duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:03

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