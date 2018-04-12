ESOGÜ rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı vekaleten atadı.

ESOGÜ'de 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı görüşmek üzere olağanüstü toplanan YÖK Genel Kurulu, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifasını kabul etti.

Yükseköğretim Kurulunca ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

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YÖK BAŞKANI: 7 BİN 256 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Genel Kurul sonrasında açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçen perşembe günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki saldırıda 4 üniversite çalışanının hayatını kaybetmesi dolayısıyla akademi camiası olarak derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile birlikte bütün kurum ve kuruluşlar olarak terörle mücadelede zorlu bir sürece girmiş olduk." diyen Saraç, yükseköğretim sisteminin "yıkıcı unsurları" sistemin dışına çıkarmada büyük bir kararlılık gösterdiğini söyledi.

Üniversitelerce yürütülen süreçte şimdiye kadar 7 bin 256 kişinin ihraç edildiğini bildiren Saraç, bu sürecin eğitim öğretim aksamadan sıhhatli bir şekilde yürütülmesi için üniversitelerin büyük bir gayret gösterdiğini ifade etti.

Üniversitelerin, ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar olduğuna dikkati çeken Saraç, rektörlerle ilgili YÖK'e ulaşan şikayetler hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yürütülürken üniversitelerle ilgili diğer bütün şikayetlerin ise değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere ilgili üniversite rektörlüğüne aktarıldığını anlattı.

Saraç, şu bilgileri paylaştı:

"Nitekim menfur olay öncesi, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili Kurulumuza intikal eden şikayetler de bu nedenle ilgili üniversite rektörlüğüne herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın sevk edilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. Saldırgan Volkan Bayar'ın müfteri olduğuna, kendilerine iftira attığına ilişkin kurulumuza ulaşan iki, kamuya girişinin usulsüz olduğuna dair bir şikayet başvurusu bulunmaktadır. İftiraya ilişkin iki şikayetten biri 30 Ocak 2018, diğeri ise 1 Şubat 2018 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve her iki şikayet başvurusu da geciktirilmeksizin 8 Şubat 2018 tarihinde gereği yapılmak üzere üniversite rektörlüğüne gönderilmiştir. Kamuya girişinin usulsüz olduğuna ilişkin yapılan şikayet başvurusu ise 14 Temmuz 2017'de Kurulumuza ulaşmış ve 1 Ağustos 2017'de üniversitesine sevk edilmiştir."

İSTİFA EDEN REKTÖR DİNLENDİ

Yekta Saraç, silahlı saldırı yaşandığı gün YÖK tarafından acil olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve Yükseköğretim Denetleme Kurulunun aynı gün Eskişehir'de görevlendirildiğini hatırlattı.

Saldırıyı görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Genel Kurulun, Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporu etraflıca ele aldığını ve daha sonra dün itibarıyla istifasını sunan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'i dinlediğini ve olayla ilgili kendisine sorular yöneltildiğini aktaran Saraç, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen bu toplantıda, bu tür hadiselerin bir daha cereyan etmemesi için alınacak tedbirler ve yapılacak uyarılar müzakere edilmiştir. Üniversitelerimizin FETÖ ve benzeri tüm terör örgütleriyle mücadeleyi serinkanlılıkla, hukuk kuralları çerçevesinde, kurumsal düzlemde ve geciktirmeksizin yürütmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu mücadeleyi üniversitelerimiz, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidirler. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıda çıkan sonuçlar paylaşılacaktır.

Rektörlerimizin il bazında başta valiliklerimiz olmak üzere adli makamlarla işbirliklerini daha koordineli bir biçimde yürütmeleri önem arz etmektedir. Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır.

Yükseköğretim sistemimizin güzide bir kurumu olan Eskişehir Osmangazi Üniversitemizin bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü gayreti sarf edeceğimizi de ifade ederiz. Bu olay ile alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır. Diğer taraftan adli makamlarca başlatılmış olan soruşturmayla da olayın bütün yönlerinin aydınlatılarak adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır." (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 15:25

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