AKP, Osmangazi Üniversitesindeki saldırının araştırılmasını reddetti

Osmangazi Üniversitesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının araştırılması için CHP’nin verdiği araştırma önergesi, AKP oylarıyla reddedildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yaşanan katliamı Meclis gündemine taşıdı. CHp tarafından verilen aşatırma önergesi, AKP milletvekillerinin hayır oylarıyla reddedildi.

CHP'Lİ YÜKSEL: DESTEK VERMEYEN HERKES SUÇ ORTAĞIDIR

Meclis kürsüsünden vekillere seslenen CHP'li Cemal Okan Yüksel, “Bu konuyu araştıralım. Yitirdiğimiz canların çocuklarına hesap vermemiz lazım, bunun hesabını vermemiz lazım. Katili kim korudu, kim kolladı; buna bakmamız lazım. Lütfen, bu sefer ellerinizi alışık olduğunuz gibi değil, mağdurlardan yana kullanın ve araştırma önergemize destek verin. Açıkça söylüyorum, destek vermeyen herkes bu eli kanlı katilin suç ortağıdır” dedi.

‘KATİLİ KORUYUP KOLLAMIŞLAR’

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyenin ölümü ile sonuçlanan katliamın faili Volkan Bayar'ın 2006 ALES'te derece yaptığını, 'FETÖ'nün etkin olduğu dönemde ABD'de eğitime gönderildiğini ifade etti. Yüksel, "Katil, 15 Temmuz gecesi üniversiteye gitmiş ve odasındaki bilgisayarına format atmış. 15 Temmuz'dan sonra da yüzlerce akademisyeni FETÖ'cü olmakla itham ederek ihbar etmiş. Bu ihbarları, AKP’li bir milletvekiline ulaştırmış. O vekil de, Emniyet Müdürlüğüne gereğinin yapılması ricasıyla iletmiş. Fakat, asılsız bir şekilde ihbar edilenler; bu katille ilgili şikayette bulununca, söz konusu şikayetler işleme bile alınmamış. Bu katil korunmuş, kollanmış" diye konuştu.

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‘KATİL, CUMHURBAŞKANINA UYMUŞ’

Saldırının, Türkiye'de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferinin ete kemiğe bürünmüş hâli olduğunu ifade eden CHP’li Yüksel, dosyaya gizlilik kararı getirilmesini ise şu sözlerle eleştirdi: “Cinsel istismar yok, devletin güvenliğiyle ilgili bir şey yok; açıklamalara göre ruh sağlığı yerinde değil. Niye gizlilik kararı verildi, bilmiyorum.”

696 sayılı KHK ile sivillere cezai sorumsuzluk getirildiğini hatırlatan Cemal Okan Yüksel; “Bu katil ifadesinde ne demiş biliyor musunuz? Üzülerek okudum: ‘Sayın Cumhurbaşkanımı dinledim ve 103 kişiyi ihbar ettim. Sonra bana sahip çıkmadılar, ortada kaldım. Son KHK'yle bize tanınan silah kullanma yetkimi kullandım.’ El insaf, el insaf.” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra oylanan araştırma önergesi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 15:24

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