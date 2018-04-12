İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'nin doğusunda düzenlenen saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir Filistinli yaralandı

İsrail uçaklarının Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli’nin yaşamını yitirdiği, bir Filistinli’nin de yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi Acil Servis Şefi Eymen es-Sahabani, hava saldırısında yaşamaını yitiren kişinin 31 yaşındaki Muhammed Hıcile olduğunu, başka bir Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyurulmuştu. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 08:17

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