'Okul yoluna trafik lambası ve yaya geçidi istiyoruz'

İstanbul Bahçelievler'deki Mustafa Kemal ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler ve aileleri, okul yoluna trafik lambası ve yaya geçidi yapılmasıyla ilgili mücadelelerini sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki yoğun trafik nedeniyle okula gittikleri her gün canlarını tehlikeye attıklarını söyleyen öğrenci ve veliler, taleplerinin gerçekleşmesi için imza topladı.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesindeki Mustafa Kemal ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler ve velileri, Sakıp Sabancı Caddesi üzerine trafik lambası yerleştirilmesi talebiyle imza kampanyası düzenledi. Okula ulaşmak için geçmek zorunda oldukları "dört yol" olarak bilinen bölgede çok sayıda trafik kazasının yaşandığını belirten öğrenci ve veliler, bölgeye trafik lambası ve yaya geçidi yapılması için imza topladı. Öğrencilerin ve ailelelerinin yoğun ilgi gösterdiği imza standına gelen veliler, çocuklarını okula yalnız yollamaktan korktuklarını belirtti. Çocuğunun elinden tutarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir araçla burun buruna geldiğin anlatan bir anne "Okula çocuğumla beraber giderken bile bunu yaşadım, tek başına nasıl göndereyim ben onu? Beyaz Masa'yı aradım, bana 'şikayet oluşturuldu' dediler ancak kimse bir daha geri dönmedi" diyerek bir an önce düzenleme yapılmasını istedi.

Öğrenciler okula ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor

AİLELER HAFTAYA EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEK

Toplanan imzaları muhtarlığa teslim eden veliler, muhtardan olayın takipçisi olmasını talep etti. Veliler konuyla ilgili 18 Nisan Çarşamba günü saat 13:00'te Cumhuriyet Mahallesinde bir eylem yapacaklarını duyurdular. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:20

www.evrensel.net