Öğrenciler okula ulaşmak için canlarını tehlikeye atıyor

Bahçelievler Mustafa Kemal ilk ve ortaokulu öğrenci ve velileri, okullarının olduğu bölgeye trafik lambası yerleştirilmesini istiyor.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesindeki Mustafa Kemal ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler ve velileri, Sakıp Sabancı Caddesi üzerine trafik lambası yerleştirilmesi talebiyle haftalardır eylem yapıyor. Okula ulaşmak için geçmek zorunda oldukları "dört yol" olarak bilinen bölgede çok sayıda trafik kazasının yaşandığını belirten öğrenci ve veliler "Can güvenliğimiz tehlikede" diyor.

ÇOCUKLAR OKULA ULAŞMAK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYOR

İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Mustafa Kemal ilk ve ortaokulu yakınındaki "dört yol" olarak anılan bölge, öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor. Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bölgede trafik lambası, yaya geçidi ya da üst geçit bulunmaması dolayısıyla öğrenciler karşıdan karşıya geçerken canlarını tehlikeye atıyor. Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde, dört bir yandan gelen araçların arasına atlayarak karşıya geçmek zorunda olan öğrenciler ve velileri, muhtarlık ve belediye yetkililerinden bölgeye trafik lambası yapılmasını talep ediyor.

Dört haftadır yaptıkları eylemlerle bölgeye trafik lambası yerleştirilmesi taleplerini yineleyen öğrenci ve veliler, haftaya okullarının önünde stand açarak imza toplayacak. İmzaların toplanmasının ertesinde yapılacak basın açıklaması ile imzalar muhtarlık ve belediye yetkililerine teslim edilecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 16:51

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