Mersin Emek ve Demokrasi Platformu: Güzel günler için 1 Mayıs’a

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, tüm Mersinlileri "Güzel günler için 1 Mayıs'a" katılmaya çağırdı.

Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu olarak, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlamak amacıyla hazırlıklara başladıklarını kaydeden Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, “1 Mayıs alanlarında olacağını ifade eden sadece onlarca dost kurumu değil, bu ülkede emeğiyle geçinen ve yok sayılmak istenen herkesi, 1 Mayıs için ilan ettiğimiz emeğin demokrasi seferberliğine güç vermeye çağırıyoruz” dedi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıkları öncesi yaptığı basın açıklamasında tüm yurttaşlara, “Güzel günler için 1 Mayıs’a” çağrısında bulundu. Petrol İş Sendikası Mersin Şubesi’nde yapılan açıklamaya Platformun tüm bileşenleri katıldı. Açıklamayı Platform adına DİSK/Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy yaptı.

'BİNLERİ 1 MAYIS’TA BULUŞTURACAĞIZ'

Göksoy, “Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeği ile bu ülkeyi var edenler olarak 1 Mayıs’ta buluşacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi, 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istiyoruz. Bunun için yürüyüş ve miting isteğimizi ilgili makamlara ilettik. Buluşmak için saat 15.00’da Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında toplanıp, rengarenk kortejlerimizle, yürüyüş ve sloganlarımızla saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından sanatçı Hüseyin Turan’ın konseriyle, emeğin 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününü coşkuyla kutlayacağız. Bu ülkenin OHAL koşulları altında emeğiyle yaşayan, yok sayılmak istenen gerçek sahipleri; işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimleri işsizler; kadın, erkek, LGBTİ bireyleri, genç-yaşlı-çocuk binleri 1 Mayıs’ta buluşturacağız” dedi.

'MÜCADELE VE DAYANIŞMA İÇİN 1 MAYIS MEYDANLARINDA BULUŞACAĞIZ'

Göksoy, şu çağrılarda bulundu:

Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, ‘geçinemiyoruz’ diyenler, işsizler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamını savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. ‘Bu daha başlangıç’ diyenler, ‘hayır’ diyenler, ‘barış’ diyenler, ‘adalet’ diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Emeğini, yaşamını, doğasını, aklını, bedenini ve memleketi; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına kaşı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. ‘Savaşa hayır barış hemen şimdi’ diyenler meydanlarda olacak. Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağını 1 Mayıs meydanlarından görkemli bir biçimde ilan edecek. OHAL gerekçe gösterilerek KHK ile işinden edilen kamu emekçileri ve taşerona kadro aldatmacasıyla, güvenlik soruşturmalarıyla işine son verilen tüm taşeron işçilerinin haklarını savunmak için de meydanlarda buluşacağız. Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, ‘Cumhur’un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için 1 Mayıs meydanlarında buluşacağız.

(Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 16:29

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