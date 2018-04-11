‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ reytinglerde aradığını bulamıyor

Kanal D'nin büyük reyting umutlarıyla yayına koyduğu 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizi reyting sıralamasında Fox Ana Haber'in de gerisinde kaldı.

Kanal D’de yayınlanan ve kanala maaliyeti bölüm başı 2.2 milyon TL olan ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi, reyting sonuçlarında aradığını bulamıyor. Suudi medya kuruluşu MBC’nin Türkiye yapımı dizileri yayından kaldırma kararı da düşünülünce dizinin satış ve reklam gelirleri ile sürdürülmesi zora girmiş görünüyor.

Yapımcılığını O3 Medya'nın, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Altan Erkekli, Büşra Develi, Sedef Avcı, Ertan Saban gibi yıldız isimlerin paylaştığı “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”, 4.bölümüyle izleyicilerle buluştu. İlk bölümünden bu yana reytingleri düzenli şekilde düşen dizi, yayınlanan dördüncü bölümünde Kadın, Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'in gerisinde kaldı.

Total'de Fox TV'de yayınlanan "Kadın" dizisi 1. sıraya otururken 2. sırada Atv'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 3. sırada "Kadın" dizisinin özeti yer aldı. Mehmed Bir Cihan Fatihi ise 6. olabildi.

AB'de ise "Kadın" 1. sırada yer alırken, 2'ncilik Star TV'de yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinin, 3'üncülük ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi ise reyting yarışını 4. olarak bitirdi. (MEDYA SERVİSİ)

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