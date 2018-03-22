Mehmed Bir Cihan Fatihi: Fatih mi Malkoçoğlu mu?

Kamil Tekin Sürek, Kanal D'de yayına başlayan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisini yazdı.

Kamil Tekin SÜREK

Kanal D, uzun süredir Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin reklamını yapıyor. Tabii, bu tür dizilerde (Osmanlı ile ilgili tarihi filmler) çıta Muhteşem Yüzyıl. İster istemez Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra çekilen her tarihi diziyi onunla karşılaştırıyoruz.

Tarihi dizilerde ne arıyoruz? Birinci olarak senaryonun tarihi gerçeklerle bağı, ikinci olarak senaryonun kalitesi, üçüncü olarak yönetmen ve oyuncuların performansı, kostüm ve mekan seçimindeki özen vs.

Maalesef, Muhteşem Yüzyıl’dan sonra çekilen bütün diziler, yukarıdaki kıstaslara değerlendirildiğinde, onu geçemedi. Muhteşem Yüzyıl’da da pek çok eksikler vardı ama sonrakilerde bunlar giderek arttı.

METRO TURİZMİ Mİ KULLANDI ACABA?

Fatih, çok iyi eğitim almış, üç dört dil bilen, şiir yazan, pozitif bilimlerden haberdar biri ve padişah namzeti. Kanal D’nin Mehmed’i ise adeta Malkoçoğlu. İlk bölümde birkaç düzine kafiri kılıcıyla doğruyor. Bir çete reisi gibi bir avuç silahşorun en önünde yalın kılıç boyuna at koşturuyor. Bir imparatorlukta şehzadeler, padişahlar böyle yalın kılıç küffara dalmaz. En az Tayyip Erdoğan’ın ki kadar koruma ile dolaşırlar, aslında pek de dolaşmazlar.

Dizide Mehmed ve avanesi iki günde dört yüz kilometre (Buna Çanakkale Boğazı’nı geçişini ve Kaz Dağı geçişini de ekleyin) yol gidiyor. Ama İstanbul’dan Edirne’ye iki yüz kilometre yol giden Orhan’dan önce Edirne Sarayı’na ulaşıyor.

Mihailoğulları ordusu ise Körfezi dolanarak Bursa’dan Mehmed’den de hızlı geliyor!

Nuh’un cep telefonu kullanması gibi filmin kahramanları da biz fark etmeden Metro Turizmi kullanmış olabilirler mi?

İki kişilik kayıklarla yirmi otuz kişilik ekibi atları ve yükleri ile Çanakkale’den Gelibolu’ya nasıl ve ne kadar sürede geçtikleri de meçhul.

Tabii, geri zekalı Bizanslılar ay tutulması sırasında Mehmed’i bir süre göremedikleri için Boğaz’daki donanmalarını çekip gidiyor. Bizanslıların Çanakkale ve Gelibolu yakasında kara kuvvetleri yok, gemilerinde karanlıkta denizi görebilecekleri ışık kaynakları yok, sadece dolunayda gece gemi ile hareket edebiliyorlar, dolunay yoksa çekip gidiyorlar. Nasıl gidiyorlarsa?

Arada bir de Mehmed’e namaz kıldırıyorlar. Hem iktidara yaranmak için, hem de Mehmed’in Hristiyanlığa sempati duyduğu, dindar olmadığı “iftiraları”nı çürütmek için. O kadar Müslüman ki, suyu dahi oturarak üç yudumda içiyor. Şarabı çok sevdiğini söyleyen zındıklar bunları görsün de biraz öğrensin!

Mehmed, sürekli gergin, asık suratlı, saldırgan; Veli Saçılık’a saldıran çevik kuvvet polisi gibi davranıyor bütün bir bölüm boyunca.

FATİH TUTAR MI?

Bizanslılar “Kahpe Bizans” filmindeki gibi. Hepsi kötü, hepsi cani, hepsi kalleş…

Yeniçerileri ağalarını ve Çandarlı Halil Paşa’yı darbeci generallere benzetiyorlar. Yaniçerinin kışlasından çıkıp Edirne içinde yürümesi ise 28 Şubat’ın ünlü Sincan’da tankları yürütmesine benzemiş. Tabii, karşılarında Reis gibi kararlı bir lider görünce süngüleri indiriyorlar. Reis ileriki bölümlerde muhtemelen bunları perişan edecek.

Daha ilk bölümde bu diziden bir şey çıkmayacağı anlaşıldı. Reytinglerde de üçüncü sırada kalmış, bunca reklama rağmen. Belki de AKP yandaşlarını Kanal D’ye çekmek ya da Kanal D-Doğan Grubu olarak Reis’e bitmek bilmez yaranma girişimlerinden biri olarak böyle bir dizi yaptılar. Ama tutması çok zor. Onlar da kadınlar açık giyiniyor, “Tanrı seni korusun” diyor diye eleştirmişler diziyi.

Onca masraf yap, baş rol oyuncusuna servet öde, set emekçilerinin ücretlerini aylarca verme ve daha ilk bölümünde tutmayacağı belli olan bir dizi yap. Yazık.

Rakip kanallar dizi ile aynı saatte eski Malkoçoğlu ya da Kara Murat filmlerini gösterse daha fazla reyting alır.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 04:13

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