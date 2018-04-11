İtalyan medyasından Roma ve Cengiz Ünder’e övgüler

Roma’nın Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesi İtalya’da coşku yarattı. BBC Türkçe, zaferin medya yansımalarını derledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma'nın Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı finale yükselmesi İtalya'da büyük bir coşku yarattı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre son düdüğün çalmasıyla Roma taraftarları flamalarla sokaklara dökülürken, Piazza del Popolo'da (Halk Meydanı) coşkulu kalabalığa karışan Roma kulübü başkanı James Pallotta meydandaki çeşmeye dalarak sevincini gösterdi.

Geçen hafta ilk karşılaşmada Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma'nın dün akşam kendi evinde yapılan rövanş maçında aldığı galibiyet bugünkü gazetelerde de “efsane”, “muhteşem güzellik” gibi başlıklarla yer aldı.

‘MUHTEŞEM GÜZELLİK’

1984'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynamaya hak kazanan Roma'nın bu başarısında pay sahibi olan Türkiye milli takımının 20 yaşındaki genç ismi Cengiz Ünder de övgü topladı.

Baş sayfasından “Efsanevi geri dönüş: Roma Messi'yi eledi” başlığını atan Corriere della Sera gazetesi, iç sayfalarda da “Muhteşem güzellik” başlığını kullandı. Corriere, “Rüya gibi bir maç. Roma Barcelona'ya ders verdi. Bu bir mucize değil, daha fazlası” diye yazdı. Gazete, 73. dakikada oyuna giren ve Kostas Manolas'ın 82. dakikada attığı kafa golüne kornerden asist yapan Cengiz Ünder'i de övdü: “Maça canlılık, tazelik ve 3-0'ın kornerini getirdi.”

La Repubblica, Roma'nın zaferini baş sayfadan “Tarihi başarı” ifadesiyle kutladı. La Repubblica, “Futbolda mucizeler gerçekleşir. Yıllardır böyle bir Roma görülmemişti” diye yazdı.

‘HIZIR GİBİ YETİŞTİ’

Tutto Sport gazetesi “Roma coşkusu” manşetiyle çıktı. Corriere dello Sport, “Roma efsanesi” manşetini attı. Roma oyuncularının "karnesini" çıkaran gazete, hepsine 10 üzerinden 10 verdi ve “Dünya dışılar. Hepsi 10’luk" diye yazdı. Gazete, Cengiz Ünder'in karnesine de “Hızır gibi yetişti” notu düştü.

‘SAF BÜYÜ’

Libero gazetesi, Manolas'ın gole dönüştürdüğü Cengiz Ünder'in kornerini “3-0'ı getiren orta, saf büyüydü” diye yorumladı.

La Stampa, Cengiz Ünder'in asistini “mükemmel orta” diye niteledi. Il Giornale gazetesi ise, Ünder'in maçta “belirleyici” rol oynadığını yazdı ve “3-0'ın korner vuruşu onun ayağından geldi” dedi. (SPOR SERVİSİ)

Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool yarı finale yükseldi

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 11:06

www.evrensel.net