Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline, 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenen Roma damga vurdu. Yarı finalin diğer bir ismi ise Liverpool oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Roma ile Barcelona, Manchester City ile de Liverpool rövanş için karşılaştı. İlk maçta Roma'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Barcelona, İtalya'da 3-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Liverpool ise kendi evindeki ilk maçta aldığı 3-0'lık skorun avantajını kullandı ve ikinci maçta da 2-1 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.

FAVORİ GÖSTERİLEN BARCELONA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Çeyrek final ilk maçında Roma'nın Camp Nou'da Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Katalan ekibi yarı finalin favorisi olarak görülüyordu. Ancak Roma'nın kendi evinde ortaya koyduğu etkili oyun İtalyanlara turu getirdi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 6'ncı dakikada Edin Dzeko'nun golüyle Roma1-0 öne geçti vei ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda yine Dzeko'nun Barcelona ceza sahasında girdiği pozisyonda yere düşürülmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi. 58'inci dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan kaydettiği golle fark 2'ye çıktı. Cengiz Ünder, maçın 73'üncü dakikasında Patrik Schick'in yerine oyuna girdi ve 82'nci dakikada kullandığı köşe vuruşunda Kostas Manolas harika bir kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkarttı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Roma sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı

LIVERPOOL İLK MAÇTAKİ SKOR AVANTAJINI KULLANDI

Çeyrek final ilk maçında Manchester City'yi Anfiel'de 3-0 yenen Liverpool, ikinci maçta da rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Manchester City, Etihad Stadyumu'ndaki maça inanılmaz bir tempo ile başladı ve 2'nci dakikada Gabriel Jesus'un ayağından golü bularak 1-0 öne geçti. Devrenin ilk yarısında kurduğu baskı ile Liverpool'u kendi yarı sahasına hapseden Manchester City bir türlü ikinci golü bulamadı ve maçın ilk yarısı 1-0'lık skorla kapandı. İlk yarının 42'nci dakikasında Liverpool ceza sahasında yaşanan karambol sonucu top kaleye gitti fakat ofsayt gerekçesiyle hakem golü vermedi. Pozisyon sonrası Manchester City Menajeri Pep Guardiola hakeme itiraz etti ve itirazları sonrası hakem tarafından tribüne gönderildi.

İkinci yarıda temponun ilk yarıya göre daha düşük olması Liverpool'un topa hakim olabilmesini sağladı ve Mohamed Salah bu maçta da sahneye çıkarak attığı golle City'nin umutlarını tükenme noktasına getirdi. Skorun 1-1'e gelmesinden sonra ilk yarıdaki arzulu oyununu ortaya koyamayan Manchester City, 77'nci dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle yıkıldı. Liverpool ilk maçtaki 3-0'lık skorun ardından deplasmanda da 1-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

SON YARI FİNALİSTLER BU GECE BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nin son iki yarı finalisti bu gece oynanacak maçlarla belli olacak. TSİ 21:45'te oynanacak maçlarda Bayern Münih ile Sevilla Allianz Arena'da, Real Madrid ile Juventus ise Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.

İspanya'da oynanan ilk maçta Sevilla, Bayern Münih'i zorlamış fakat 1-2'lik skorla mağlup olmuştu.

İtalya'da oynanan Juventus-Real Madrid karşılaşmasına ise Cristiano Ronaldo attığı rövaşata golü ile damga vurmuş ve toplamda iki golle takımını 3-0'lık galibiyete taşımıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 11:09

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