Melih Gökçek'ten La Casa De Papel'e 'Bella Ciao' tepkisi

Melih Gökçek, La Casa De Papel dizisinin 2. sezon fragmanında yer alan 'Bella Ciao' şarkısından yola çıkarak bir kez daha 'büyük oyunu çözdü'!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda kullanılan 'Bella Ciao' şarkısından yola çıkarak videonun Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbeye işaret ettiği iddialarında bulundu.

Komplo teorisine konu olan fragman şöyle:

'Büyük oyunu çözen' bir diğer sosyal medya fenomeni ise Ömer Turan oldu. Turan, La Casa De Papel dizisinin fragmanı hakkında "İkinci Gezi çağrışımı yapan La Casa de Papel fragmanının Müziğinden sloganlarına kadar her karesinde tüm otoritelere İsyanı, devlete başkaldırıyı, kurtarılmış bölgeler oluşturmayı teşvik eden Çukur dizisine atıfta bulunması çok anlamlı. Gençlik başkaldırı ve isyana hazırlanıyor" yorumunda bulunmuştu.

Melih Gökçek ise fragmanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a bir suikast düzenleneceğinin akla geldiğini öne sürdü ve "Olayı inceledikçe bağlantılar düz mantıkla bile kurulabiliyor" diyerek bir dizi komplo teorisi paylaştı. Gökçek, ayrıca Netflix'in yetkililer tarafından sorgulanması gerektiğini de savundu.

Gökçek'in paylaşımlarından bazıları şöyle:

(MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 03:31

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