Almanya’da on binlerce kamu emekçisi greve çıktı

Almanya'da TİS görüşmeleri süren kamu emekçileri greve çıktı. Fransa’da da Air France çalışanlarının yüzde 6 zam talebiyle başlattıkları grev sürdü.

Serdar DERVENTLİ

Köln

Almanya’da 2.3 milyon kamu emekçisini kapsayan TİS görüşmeleri 15-16 Nisan günü Potsdam’da devam edecek. TİS görüşmeleri öncesi Ver.di sendikasının çağrısıyla kamu emekçileri bugün uyarı grevleri yaptı. Temizlik, şehir içi ulaşım, kamu hastane ve bankaları, havaalanı ve itfaiye hizmetleri ile diğer kamu alanlarında emekçiler 13.00-16.00 saatleri arasında iş bıraktı. Şehir içi toplu taşımacılıkta da 24 saat devam eden uyarı grevleri nedeniyle milyonlarca yolcu başka vesaitlere binmek zorunda kaldı. Almanya hükümeti yetkilileri ise emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine “grev hakkının kısıtlanması” yönünde açıklamalar yaptılar.

HER YER GREV, HER YER MİTİNG ALANI

Sekiz eyalette yapılan uyarı grevlerinde kamu yaşamı neredeyse durdu. Belediye, toplu taşımacılık, temizlik, kamu hastane ve bankalarında yapılan uyarı grevlerine on binlerce kamu emekçisi katıldı. Uyarı grevlerinin ağırlık olarak yapıldığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan üç mitinge (Köln, Dortmund ve Bielefeld şehirlerinde) 30 bine yakın emekçi katıldı.

Merkezi mitinge katılamayan kamu emekçilerinin bulundukları şehirlerde daha küçük çaplı mitingler düzenlediklerini bildiren Ver.di sözcüleri, “Bugün her yer grev ve miting alanı oldu” dedi.

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Frankfurt, Münih, Köln/Bonn ve Bremen havaalanları yer hizmetlerinde yapılan grevler nedeniyle 800’e yakın uçak iptal edildi. Köln/Bonn havaalanında itfaiyenin de uyarı grevine çıkması nedeniyle havaalanı tamamen trafiğe kapatıldı.

Verdi tarafından yapılan açıklamada uyarı grevlerine 60 binden fazla kamu emekçisinin katıldığı bildirildi. Sendikanın verdiği bilgiye göre grevler bugün ve yarın da sürecek.

GREV HAKKI HEDEFTE

Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU ise, kamu emekçilerinin uyarı grevlerini eleştiren ve grev hakkının kısıtlanmasını talep eden bir açıklama yaptı. Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanvekili Carsten Linnemann (CDU), özellikle havaalanı gibi alanlarda uyarı grevlerinin sınırlanmasını talep etti.

“TİS görüşmeleriyle bir bağlantısı olmayanların uyarı grevlerinden olumsuz etkilenmesine göz yumamayız. Grev yasası yeniden düzenleyerek masum kişilerin uyarı grevlerinden etkilenmesi sınırlanmalı” diye konuşan Linnemann, hükümetin bu konuda adımlar atmasını talep etti.

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ NELER?

*Ücretlere yüzde 6 -en az 200 avro- zam *Meslek eğitim maaşlarına 100 avro zam *Hastanelerde gece vardiyası zammı yüzde 20’e çıkartılsın *Hastanelerde molalar iş saatinden sayılsın *Meslek eğitimi yapanların izinleri 30 güne çıkartılsın *Toplu taşımadan ücretsiz faydalanma hakkı

FRANSA’DA AIR FRANCE GREVİ

Fransa’da Air France çalışanlarının yüzde 6 zam talebiyle başlattıkları yedi günlük grev ise yarın sona eriyor.

Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika tarafından alınan kararın Fransız ulusal havayolu şirketine 7 günlük maliyetinin 170 milyon avro olduğu açıklandı. Grevlerden en çok Paris merkezli seferlerinin etkilendiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Yücel Özdemir

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 18:42

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